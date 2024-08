Flurina Rigling kämpft an den Paralympics in Paris in der Verfolgung über 3000 m auf der Bahn um die Bronzemedaille.



Die 27-jährige Zürcherin wurde in der Qualifikation Vierte. Ihre Gegnerin im Kampf um Platz 3, die Deutsche Maike Hausberger, war in ihrem Vorlauf neun Zehntel schneller. Das Duell um Bronze findet wie der Final am Donnerstagnachmittag statt.



Trotz eindrücklichem Palmares, in dem sie mehrere WM- und EM-Titel stehen hat, hat Rigling nicht zum engsten Favoritenkreis gehört. Wegen der Zusammenlegung von Kategorien mit Athletinnen mit unterschiedlichem Behinderungsgrad ist die Konkurrenz stärker als gewohnt. (nih/sda)

Bild: keystone