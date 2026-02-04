Gute Nachrichten für den spanischen Eiskunstläufer Tomas-Llorenc Guarino Sabate. Der 26-Jährige darf bei den Olympischen Spielen in Mailand nun doch zur Musik aus den Minion-Filmen auflaufen. Nachdem ihm dies zuvor wegen möglicher Urheberrechtsverletzung untersagt worden war, erhielt er von Universal Studios – wohl auch aufgrund des öffentlichen Drucks – doch noch positiven Bescheid. «Ein riesiges Dankeschön an alle, die den Beitrag geteilt und uns unterstützt haben», schrieb Guarini Sabate auf Instagram.
Happy-End im Minions-Musik-Drama um spanischen Eiskunstläufer
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina werden am 6. Februar eröffnet. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
Wende im Minions-Musik-Drama
92 Prozent der Olympia-Teilnehmer getestet
Die Internationale Test-Agentur (ITA) hat nach Informationen vom Dienstag in den letzten sechs Monaten vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo mehr als 7100 Dopingproben genommen. Unter den Getesteten seien 2800 für das Grossereignis nominierte Athletinnen und Athleten. 92 Prozent der Teilnehmer wurden somit im letzten halben Jahr mindestens einmal getestet.
Der Fokus sei auf Risiko-Disziplinen gelegen. Die meisten Tests habe es im Skispringen, Biathlon, Rodeln, Eisschnelllauf und Short Track gegeben. Anteilsmässig mit mehr als 94 Prozent am meisten getestet wurden Sportlerinnen und Sportler aus China, den USA, Deutschland und Spanien. Am Montag wurde die italienische Biathletin Rebecca Passler von den Spielen ausgeschlossen; sie war positiv auf die verbotene Substanz Letrozol getestet worden. (hkl/sda/apa)
Yann Sommer ist bei der Eröffnungsfeier als Co-Kommentator dabei
Bei der Eröffnungsfeier wird es zu einer Premiere für den ehemaligen Schweizer Nati-Goalie Yann Sommer kommen. Neben Kommentator Reto Müller wird Sommer die Eröffnungsfeier als Co-Kommentator begleiten. «Sommer wird den Zuschauerinnen und Zuschauern die italienische Kultur und Lebensart näherbringen», schreibt das SRF in einer offiziellen Mitteilung.
Für den 37-Jährigen wird es ein kleines Heimspiel, denn seit zweieinhalb Jahren steht Sommer bei Inter Mailand zu Gast. Die Heimspiele von Inter und auch die Eröffnungsfeier finden im legendären San Siro statt. (riz)
Maskottchen sind teuer
Wenn du an die Olympischen Spiele reist und ein Plüsch-Maskottchen nach hause nehmen willst, musst du tief in die Tasche greifen. Wie eine britische Journalistin schriebt, kostet die Plüsch-Version von Maskottchen Milo 65 Euro. (abu)
