Gleich zwei Schweizer Regierungsmitglieder reisen an die Olympischen Spiele in Italien, die am kommenden Freitag beginnen. Bundespräsident Guy Parmelin wird an der Eröffnungszeremonie teilnehmen. Sportminister Martin Pfister will Schweizer Sportlerinnen und Sportler vor Ort unterstützen.
Parmelin wird am Eröffnungsakt am Freitag die Schweizer Regierung vertreten, wie sein Departement für Wirtschaft, Forschung und Bildung am Mittwoch mitteilte. Zudem will der Waadtländer den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella treffen. Parmelin plant zudem Besuche von einzelnen Wettkämpfen und Treffen mit Schweizer Athletinnen und Athleten. Nach ihm wird Bundesrat Martin Pfister von Sonntag bis Dienstag in Italien sein. Er will ebenfalls Sportlerinnen und Sportler treffen und sich mit hohen Funktionären von Sportverbänden und Institutionen austauschen.
Nach Angaben des Verteidigungsdepartements wird Pfister bei der Team-Kombination im Ski alpin der Männer in Bormio und dem Gruppenphasen-Spiel im Frauen-Eishockey der Schweiz gegen die USA mitfiebern. (abu/sda)
Parmelin wird am Eröffnungsakt am Freitag die Schweizer Regierung vertreten, wie sein Departement für Wirtschaft, Forschung und Bildung am Mittwoch mitteilte. Zudem will der Waadtländer den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella treffen. Parmelin plant zudem Besuche von einzelnen Wettkämpfen und Treffen mit Schweizer Athletinnen und Athleten. Nach ihm wird Bundesrat Martin Pfister von Sonntag bis Dienstag in Italien sein. Er will ebenfalls Sportlerinnen und Sportler treffen und sich mit hohen Funktionären von Sportverbänden und Institutionen austauschen.
Nach Angaben des Verteidigungsdepartements wird Pfister bei der Team-Kombination im Ski alpin der Männer in Bormio und dem Gruppenphasen-Spiel im Frauen-Eishockey der Schweiz gegen die USA mitfiebern. (abu/sda)