Die USA haben nach 20 Jahren wieder eine Olympia-Medaille im Eiskunstlauf bei den Frauen. Die 20-jährige Alysa Liu verbesserte sich dank der besten Kür vom 3. auf den 1. Platz. Mit 226,79 Punkten verwies sie die Japanerin Kaori Sakamoto (224,90), die Weltmeisterin von 2023 und 2024, um 1,89 Punkte auf den Silberrang. Bronze ging ebenfalls nach Japan, an die 17-jährige Ami Nakai.



Die Schweizerinnen Livia Kaiser und Kimmy Repond belegen bei ihren Olympia-Debüts die Ränge 21 und 23. Mit dem Total von 171,52 Punkten gelang Kaiser der mit Abstand beste Wettkampf der laufenden Saison – zuvor lag ihre Bestleistung bei 154,04 Punkten. Repond stürzte in ihrer Kür gleich dreimal, und zwar bei den ersten drei Sprungelementen. Danach fing sich die 19-jährige Baslerin etwas. Jedoch erhielt nur eine Läuferin weniger Punkte als Repond in der Kür. (abu/sda)