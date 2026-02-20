Noé Roth und Pirmin Werner (Bild) brillieren im Aerials-Final. Den 1. Durchgang gewinnt Roth vor Werner. Die beiden Schweizer führen den Wettkampf vor vier Chinesen an.
Die zwölf Athleten haben einen zweiten Sprung, nur der bessere zählt. Roth und Werner schaffen es mit ihren brillanten Wertungen unangefochten in den Super-Final der besten sechs.
