Bei der Eröffnungsfeier wird es zu einer Premiere für den ehemaligen Schweizer Nati-Goalie Yann Sommer kommen. Neben Kommentator Reto Müller wird Sommer die Eröffnungsfeier als Co-Kommentator begleiten. «Sommer wird den Zuschauerinnen und Zuschauern die italienische Kultur und Lebensart näherbringen», schreibt das SRF in einer offiziellen Mitteilung.
Für den 37-Jährigen wird es ein kleines Heimspiel, denn seit zweieinhalb Jahren steht Sommer bei Inter Mailand zu Gast. Die Heimspiele von Inter und auch die Eröffnungsfeier finden im legendären San Siro statt. (riz)
