Olympia 2026 News: 92 Prozent der Olympia-Teilnehmer auf Doping getestet

Das sind alle Wettkampfstätten

Die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina

Hier wird vom 6. bis 22. Februar 2026 um Gold, Silber und Bronze gekämpft.
Olympiaticker

92 Prozent der Olympia-Teilnehmer auf Doping getestet

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina werden am 6. Februar eröffnet. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
03.02.2026, 12:47
92 Prozent der Olympia-Teilnehmer getestet
Die Internationale Test-Agentur (ITA) hat nach Informationen vom Dienstag in den letzten sechs Monaten vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo mehr als 7100 Dopingproben genommen. Unter den Getesteten seien 2800 für das Grossereignis nominierte Athletinnen und Athleten. 92 Prozent der Teilnehmer wurden somit im letzten halben Jahr mindestens einmal getestet.

Der Fokus sei auf Risiko-Disziplinen gelegen. Die meisten Tests habe es im Skispringen, Biathlon, Rodeln, Eisschnelllauf und Short Track gegeben. Anteilsmässig mit mehr als 94 Prozent am meisten getestet wurden Sportlerinnen und Sportler aus China, den USA, Deutschland und Spanien. Am Montag wurde die italienische Biathletin Rebecca Passler von den Spielen ausgeschlossen; sie war positiv auf die verbotene Substanz Letrozol getestet worden. (hkl/sda/apa)

Yann Sommer ist bei der Eröffnungsfeier als Co-Kommentator dabei
Bei der Eröffnungsfeier wird es zu einer Premiere für den ehemaligen Schweizer Nati-Goalie Yann Sommer kommen. Neben Kommentator Reto Müller wird Sommer die Eröffnungsfeier als Co-Kommentator begleiten. «Sommer wird den Zuschauerinnen und Zuschauern die italienische Kultur und Lebensart näherbringen», schreibt das SRF in einer offiziellen Mitteilung.

Für den 37-Jährigen wird es ein kleines Heimspiel, denn seit zweieinhalb Jahren steht Sommer bei Inter Mailand zu Gast. Die Heimspiele von Inter und auch die Eröffnungsfeier finden im legendären San Siro statt. (riz)


Maskottchen sind teuer
Wenn du an die Olympischen Spiele reist und ein Plüsch-Maskottchen nach hause nehmen willst, musst du tief in die Tasche greifen. Wie eine britische Journalistin schriebt, kostet die Plüsch-Version von Maskottchen Milo 65 Euro. (abu)

Spanischer Eiskunstläufer darf Minion-Musik nicht verwenden
Tomas-Llorenc Guarino Sabate muss kurz vor dem Start der Olympischen Spiele in Mailand eine Änderung an seinem Programm vornehmen. Der spanische Eiskunstläufer dürfe nicht wie geplant Musik aus den Minion-Filmen für seine Auftritte bei Olympia verwenden, berichtet der TV-Sender ABC. Grund dafür sei ein Problem mit den Urheberrechten.

Der sechsfache Spanische Meister Guarino Sabate sagte, er habe bereits im August alle nötigen Schritte unternommen, dass die Verwendung der Minions-Musik erlaubt werde. «Nun so kurz vor dem Start des wichtigsten Wettkampf meines Lebens herauszufinden, dass das nicht geklappt hat, ist extrem enttäuschend. Aber ich werde das Beste daraus machen», sagte Guarino Sabate. (abu)
Biathletin positiv getestet
Die Olympischen Spiele 2026 haben schon vor ihrer Eröffnung einen ersten Dopingfall. Medienberichten zufolge ist die italienische Biathletin Rebecca Passler in einer Kontrolle hängen geblieben. Bei der 24-Jährigen soll der Wirkstoff Letrozol nachgewiesen worden sein.

Passler schaffte es im Weltcup bei einem Einzelrennen noch nie aufs Podest. Mit der italienischen Staffel gelang ihr dies hingegen bereits zwei Mal. In Oberhof schaffte Passler kürzlich mit Rang 10 ihr bestes Weltcup-Resultat. (ram)
Liechtenstein zu acht am Start
Mit acht Teilnehmern stellt Liechtenstein eine vergleichsweise grosse Delegation für die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina.

Fünf der acht selektionierten Athleten kommen aus der Sparte Bob: Der 23-jährige Steuermann Martin Kranz und seine Anschieber Lorenz Lenherr, Mauro Bühler, David Tschofen und Ozan Bektas bilden ein eingespieltes Team. Kranz hat an Junioren-Weltmeisterschaften auf U23-Stufe schon zweimal Silber im Zweier gewonnen. Im Weltcup klassierte er sich in dieser Saison mit dem kleinen wie grossen Schlitten schon in den Top 15.

Der erfahrenste Athlet ist Marco Pfiffner (31). Der Skirennfahrer bestreitet nach Sotschi, Pyeongchang und Peking seine bereits vierten Spiele. Ebenfalls im Ski alpin an den Start geht Madeleine Beck. Die 21-Jährige ist die einzige Frau im liechtensteinischen Team. Dieses wird vervollständigt durch den Langläufer Robin Frommelt. (ram/sda)
De Silvestro im olympischen Eiskanal
Die frühere Autorennfahrerin Simona de Silvestro erfüllt sich ihren Olympia-Traum. Die schweizerisch-italienische Doppelbürgerin wird Italien bei den Winterspielen in Mailand-Cortina im Bobsport vertreten.

Die 37-jährige Zürcherin nahm mehrfach am legendären Indianapolis 500 teil, schrieb Geschichte als erste Frau mit WM-Punkten in der Formel E und absolvierte für das Team Sauber Testfahrten in der Formel 1.

Vor drei Jahren wechselte de Silvestro von den Reifen auf die Kufen, um sich ihren Kindheitstraum einer Olympia-Teilnahme zu erfüllen. Mit konstant guten Resultaten im Europacup empfahl sie sich für einen der zwei italienischen Quotenplätze. (ram/sda)
Simon Ammann nicht dabei – 175 Schweizer SportlerInnen reisen für Olympia nach Italien
Mehr zu Olympia 2026:
