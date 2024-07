Ralf Schumacher: Der frühere Formel-1-Fahrer ist seit Jahren gefragter TV-Experte für Motorsport. Bild: www.imago-images.de

Ralf Schumacher liebt einen Mann: Formel-1-Experte zeigt seinen Partner

Der frühere Formel-1-Fahrer sorgt mit einem emotionalen Post zu seinem Privatleben für Aufsehen. Dazu gibt es viele positive Reaktionen.

Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher hat sich in einem Instagram-Post zum ersten Mal mit seinem Partner gezeigt. «Das schönste im Leben ist wenn man den richten Partner an seiner Seite hat mit dem man alles teilen kann» (sic!), schrieb der 48-Jährige am Sonntagabend bei Instagram zu einem Foto. Dieses zeigt ihn Arm in Arm mit einem Mann, beide blicken gemeinsam in den Sonnenuntergang über dem Meer.

Zum Foto gab es zahlreiche empathische Kommentare. Der Pay-TV-Sender Sky, für dessen exklusive Formel-1-Übertragungen Schumacher regelmässig vor der Kamera steht, reagierte mit einem Herz-Emoji. Andere User schrieben «Herzlichen Glückwunsch» oder «Ich bin stolz auf dich und deinen Mut». Aber auch zahlreiche Prominente reagierten mit Begeisterung über den Schritt des Bruders von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. «Richtig und genauso, ist es auch richtig» (sic!) schrieb Natascha Ochsenknecht.

Und Reality-TV-Star Carmen Geiss bestätigte wenige Minuten später das Outing des früheren Formel-1-Fahrers. In einem langen Post bei Instagram schrieb sie über ihre Freundschaft zu Schumacher.

«Heute hat er sich zu seiner Homosexualität bekannt. Dieser Schritt war für ihn ein Akt der Befreiung und der Selbstakzeptanz. Es war eine mutige Entscheidung, die lange in ihm gereift ist und die er nun voller Stolz und Selbstvertrauen geht.»

Und weiter: «Sein Outing ist nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch ein Zeichen dafür, dass er endlich in der Lage ist, seine wahre Identität zu leben und zu lieben, ohne Angst oder Scham.»

Von Oktober 2001 bis Februar 2015 war Schumacher mit Cora verheiratet, hat mit ihr den gemeinsamen Sohn David, der selbst seit 2022 in der DTM fährt.

