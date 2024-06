Deutschland-Trainer Julian Nagelsmann küsst seine Freundin Lena Wurzenberger. Die beiden lernten sich kennen, als Nagelsmann Bayern-Trainer und Wurzenberger «Bild»-Reporterin war. Bild: IMAGO / ActionPictures

Besuch bei der «Bild» – so tickt Deutschlands mächtigste Zeitung während der EM

Auf Besuch bei der «Bild»: Das sind die Hintergründe der Beziehung von Nagelsmann und seiner Lena. Auch Yann Sommer und seine Gitarre finden den Weg in die Sportredaktion.

Etienne Wuillemin, Berlin / ch media

Berlin liegt noch im Schlaf. Es ist kurz nach 7 Uhr an diesem Freitagmorgen. Nur ein paar Schritte entfernt von Checkpoint Charlie liegt der prunkvolle Neubau. Das Axel-Springer-Medien-Haus. Die Heimat von «Bild», der mächtigsten Zeitung Deutschlands. Kurz vor dem grossen Duell zwischen dem EM-Gastgeber und der Schweiz sind wir einen Tag da zu Gast, wo das Herz des deutschen Sports schlägt.

Die Begrüssung am Empfang ist herzlich. Auch die ersten Sprüche lassen nicht lange auf sich warten: «Das grosse Spiel? Das findet für uns erst am 14. Juli statt!» Das ist der Tag des EM-Finals. Keine Frage: Es ist ein Segen für dieses Turnier, wie schnell die EM-Euphorie im Land gewachsen ist. Nach dem 2:0 gegen Ungarn, im neuen pinken Trikot errungen, fragt die «Bild» bereits: Pink! Peng! Pott?

Matthias Brügelmann ist Chefredakteur des Kompetenzzentrums Sport bei Axel-Springer. Er verantwortet die Bereiche Sport bei «Bild», «Sport Bild» und «Welt». Insgesamt 170 Leute umfassen die Bereiche. Brügelmann ist bestens gelaunt an diesem Morgen. Gerade hat er erfahren, wie die Nutzerzahlen auf Bild.de aussehen. Zum siebten Mal hintereinander mehr als 20 Millionen Besucher pro Tag. Er sagt: «Die EM läuft seit sieben Tagen – das ist natürlich kein Zufall!»

Die Fussball-Europameisterschaft bewegt das Land. Knapp 22 respektive 23 Millionen TV-Zuschauer verzeichneten die Übertragungen der beiden Spiele Deutschlands. «Das ist etwa das Dreifache im Vergleich zu sonstigen Länderspielen. Es schauen also ganz viele Leute mit, die sich sonst nicht so viel mit Fussball beschäftigen.»

Matthias Brügelmann bei einem Bundesligaspiel in Leipzig, direkt neben Bundestrainer Julian Nagelsmann. Bild: IMAGO/Christian Schroedter

Für Brügelmann bedeutet das: Er möchte mit seiner Boulevard-Crew jedes Detail rund um diese EM beleuchten. Und vor allem nicht haltmachen vor Dingen, die der Fussball-Insider bereits weiss.

Um 7.45 Uhr findet die erste Redaktionskonferenz des Tages statt. Sämtliche Reporter haben bis dahin ihr Themenangebot nach Berlin geschickt. Das Reporterteam rund um Deutschlands Nationalmannschaft besteht aus sechs Leuten (plus ein Fotograf). Dazu kommen weitere, quer verteilt im ganzen Land.

Verliert Deutschland absichtlich gegen die Schweiz?

Welche Themen treiben die «Bild» um an diesem Morgen? «Die Story mit dem Schuh-Backofen begeistert uns jetzt schon», lobt Brügelmann in der Konferenz den Vertreter der Nationalmannschafts-Reporter. Worum geht's? Vor dem Training lassen die Deutschen ihre Fussball-Schuhe tatsächlich von einem speziell angefertigten Backofen aufwärmen, damit sich die Schuhe perfekt an die Füsse schmiegen. Auch im Angebot: «Bild enthüllt: Der Nagelsmann-Plan fürs Platz-1-Finale». Die schlechten Leistungen von Bayern-Star Harry Kane werden diskutiert. Und der Dönerverzehr im Teamquartier.

Storys rund um die Schweiz? An diesem Morgen ist die Nati kein Thema. Wobei sich eine Geschichte um den Weg der Deutschen in den EM-Final dreht – und dabei auch diskutiert wird, ob es ein Vorteil sein könnte, hinter der Schweiz auf Gruppenrang 2 zu landen, damit Deutschland im Viertelfinal Spanien aus dem Weg geht. In der Sonntags-Ausgabe ist zudem ein Stück über den Wert von Granit Xhaka geplant.

Fussball-Trainer liebt Bild-Journalistin

Als Brügelmann die Konferenz schliesst, sagt er: «Mit Lena machen wir auch mal Pause.» Lena heisst mit vollem Namen Lena Wurzenberger. Sie ist die Freundin von Nationaltrainer Julian Nagelsmann. Und damit während der EM besonders im Fokus. Die grösste Schlagzeile in der gedruckten Ausgabe dieses Freitags lautete: «Reit-Unfall! Nagelsmanns Lena brach sich die Nase.» Eine andere Überschrift lautet: «Nagelsmann, der verliebteste Bundestrainer aller Zeiten – die Geschichte von Lena und Julian.»

Für die «Bild» ist die Personalie Lena Wurzenberger doppelt brisant. Schliesslich arbeitete sie selbst als Bayern-Reporterin für die «Bild», als die Beziehung mit Nagelsmann (damals Trainer der Bayern) im Sommer 2022 bekannt wurde.

«Dass sie in der Funktion als Bayern-Reporterin nicht mehr tätig sein kann, war allen sofort klar, auch ihr selbst», sagt Brügelmann. Wurzenberger wurde zunächst Polizei-Reporterin, danach verliess sie die «Bild». Wobei Brügelmann eines wichtig ist: «Sie war eine super Reporterin, darum habe ich sie auch von Bremen nach München befördert – die Bayern sind schliesslich der wichtigste Verein.» Nun wird Wurzenberger von der «Bild» behandelt «wie jede andere Frau eines Bundestrainers auch».

Schlagzeilen? «Es darf schlicht sein», sagt der Chef

Dann verabschiedet sich der Chefredakteur Sport zum nächsten Termin. Im TV-Studio der «Welt» empfängt er Marcel Reif für die Sendung «Reif ist live». Nicht ganz eine Stunde dauert der Talk. Zweimal wöchentlich wird er ausgestrahlt. Brügelmann und Reif besprechen alle heissen Themen, die rund um die EM gerade aktuell sind. Wie die beiden harmonieren und sich die Bälle auf humorvolle Art und Weise zuspielen, ist beeindruckend.

Matthias Brügelmann und Marcel Reif bei der Live-Aufnahme der Sendung «Reif ist live» Bild: ewu

Als Brügelmann zurück in die Redaktion im achten Stock des Gebäudes geht, passieren wir die legendären «Bild»-Titelseiten rund um den deutschen WM-Titel 2014. «Ohne Worte!», steht nach dem 7:1 im Halbfinal über Brasilien auf der Front. Danach läuft der Countdown auf den Final. «Noch 3 Tage!», «Noch 2 Tage!», «Noch 1 Tag!» – und schliesslich: «Weltmeister!» Welche Schlagzeile wünscht sich Brügelmann für diese EM? «Ich bin ein Fan von schlichten und klaren Schlagzeilen», sagt er, «Europameister!», würde ihm darum ganz gut gefallen.

Längst hat sich die Redaktion gut gefüllt. Am sogenannten «Auge» laufen alle Fäden zusammen. Online-Plattform, Bilder, Zeitung, schnelle Texte – was kommt wann wo vor? Das Treiben ist emsig, aber nie hektisch, zumindest an diesem Freitag nicht.

Profit schlagen aus Gitarren-Spiel mit Yann Sommer

Walter M. Straten ist einer von Brügelmanns drei Stellvertretern. Er verantwortet an diesem Freitag die Zeitung. Als er seinen Dienst beginnt, kümmert er sich zunächst um zwei Angebote. Ein Leser behauptet, mehr Details zum Fall rund um die Erpressung an die Familie Schumacher zu wissen – und möchte erfahren, wie viel Geld die Informationen der «Bild» wert sind. Und Straten erhält eine Whatsapp-Nachricht von Marco Salles.

Reporterlegende Walter M. Straten beim Produzieren des «Bild»-Sportteils. Bild: ewu

Marco Salles? Der Sänger meldet sich mit einem Bild, auf dem man sieht, wie er zusammen mit Nati-Goalie Yann Sommer Gitarre spielt. Das wäre doch eine Geschichte wert, meldet er. Publizität in der «Bild» – darauf hofft jeder und jede im Unterhaltungsbusiness. Das kann eine Karriere entscheidend voranbringen. Dass Salles nur ein einziges Mal überhaupt zusammen mit Sommer klimperte, erwähnt er selbstredend nicht.

Um 12 Uhr und dann um 15.30 Uhr nochmals findet die Redaktionskonferenz mit allen sogenannten Leuchttürmen statt. Die Aussenstationen in München, Hamburg, Frankfurt, Essen und Leipzig melden ihre interessantesten Geschichten an. Es wird über die letzten fehlenden Storys für die zwanzig Sportseiten in der «Bild am Sonntag» diskutiert. Mögliche Themen: die «Flitzerjäger» bei dieser EM. Die fünf spannendsten Jungstars. Oder ein Fan-Barometer. Wobei letzteres bereits interne Konkurrenz hat. Ein Reporter mischt sich am Nachmittag unter die holländischen Fans.

Es ist Abend geworden. Und plötzlich bricht in der Redaktion doch noch etwas Hektik aus. Kurz vor 20.30 Uhr meldet die «ARD»: Im Olympiastadion von Berlin, da wo die Schweiz vielleicht ihren Achtelfinal austragen wird, stürzt nach dem Spiel Österreich – Polen (3:1) ein Fan von der Tribüne. Bilder eines Krankenwagens im Stadion kursieren, der Fan wird ins Krankenhaus gefahren. Drei Minuten nur braucht die «Bild»-Crew, bis der Artikel aufbereitet ist.

Eine Stunde später folgt die leichte Entwarnung. Der polnische Fan war zwar kurzzeitig bewusstlos und hat sich mehrere Verletzungen zugezogen. Er befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.