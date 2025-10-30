wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Sport
Premier League

FC Liverpool: Amara Nallo brauchte für 2 Rote Karten nur 16 Minuten

Liverpool&#039;s Amara Nallo reacts after shown a red card during the English League Cup fourth round soccer match between Liverpool and Crystal Palace in Liverpool, England, Wednesday, Oct. 29, 2025. ...
Würde am liebsten im Erdboden versinken: Amara Nallo nach seinem Platzverweis gegen Crystal Palace.Bild: keystone

Horror-Bilanz von Liverpool-Talent: Für 2 Rote Karten brauchte er nur 16 Minuten

30.10.2025, 09:4830.10.2025, 09:48

Mit Amara Nallo möchte man gerade nicht tauschen. Bei der 0:3-Niederlage vom FC Liverpool im Ligacup gegen Crystal Palace wurde der 18-jährige Verteidiger in der 67. Minute eingewechselt. Zwölf Minuten später musste er das Feld nach einer Notbremse gegen Justin Devenny bereits wieder verlassen.

Umso bitterer für Nallo: Schon bei seinem ersten Einsatz für die Profis der Reds stand er nur kurz auf dem Feld. Im Januar war er in der Champions League in Eindhoven beim Stand von 2:3 in der 83. Minute eingewechselt worden, vier Minuten später wurde er von einem langen Ball überrumpelt und traf Johan Bakayoko beim Klärungsversuch in den Weichteilen. Seither wartete der Captain von Liverpools U21 auf den Tag genau neun Monate auf seinen zweiten Einsatz bei den Profis – und wurde wieder des Felds verwiesen. Insgesamt brauchte er also nur 16 Minuten für zwei Rote Karten.

Amara Nallo has played 2 matches for Liverpool's senior team (16 minutes total) and has been sent off in both matches
byu/977x insoccer

Da kommen Erinnerungen an Thierno Barrys Start beim FC Basel auf. Der für drei Millionen Euro aus Belgien gekommene Stürmer flog im Sommer 2023 gar in zwei aufeinanderfolgenden Spielen vom Platz. Bei seinem Super-League-Debüt beim FC St.Gallen sah er zweimal Gelb, wenige Tage später stand er in der Conference-League-Qualifikation gegen Tobol Qostanai wieder in der Startformation. Dort erzielte er im St. Jakob-Park ein Tor, klärte in der 2. Halbzeit aber auf der Torlinie stehend mit der Hand und sah erneut Rot.

Thierno Barry macht den Goalie.Video: SRF

Die Geschichte des heute 23-jährigen Franzosen zeigt aber auch, dass man Liverpools Amara Nallo noch nicht abschreiben sollte. Trotz des Fehlstarts platzte bei Barry irgendwann der Knoten und wurde er zum echten Goalgetter. Im Sommer 2024 verliess er Basel dann für 20 Millionen Euro in Richtung Villarreal, ein Jahr später bezahlte Premier-League-Klub Everton dann wiederum zehn Millionen mehr. (nih)

Zuber nach 0:2 in Basel: «Wir hatten einen klaren Plan und der ist gut aufgegangen»
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Europas Rekordmeister im Fussball
1 / 28
Europas Rekordmeister im Fussball

Spanien: Real Madrid – 36 Titel, zuletzt 2023/24. Erster Verfolger: FC Barcelona – 28 Titel.
quelle: keystone / rodrigo jimenez
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Brigitte Macron wehrt sich vor Gericht gegen Cybermobbing
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
3
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
4
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
5
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
Meistkommentiert
1
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
2
Zürich und Freiburg wollen definitiv keine Kinder aus Gaza aufnehmen
3
Nervt sich eigentlich noch wer über Halloween? Wieso denn? Halloween ist grossartig!
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
Neues Risiko-Ranking zeigt: Die Schweiz ist das sicherste Land der Welt
Meistgeteilt
1
Grosse Erleichterung: Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ausser Lebensgefahr
2
Trump kündigt per sofort Atomwaffentests an +++ Fed senkt Leitzins erneut
3
Bencic in Asien weiterhin nicht zu bremsen +++ Rockets und Capela siegen erneut
4
Trump, Xi, Putin: Wollt ihr ewig leben?
5
«Frauen müssen sich unterordnen»: Christliche Influencerin löst mit Aussagen Shitstorm aus
Leader Davos geht am Genfersee schon wieder baden – der HCD unterliegt auch Lausanne
Der HC Davos verliert zum ersten Mal in dieser Saison zweimal in Folge. In Lausanne unterliegt der Leader nach früher Führung 2:3.
Zur Story