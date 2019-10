Sport

Der wohl kaputteste Pokal der Welt muss beim Feiern hinter Glas bleiben



Neulich bin ich auf dieses Bild einer feiernden Mannschaft gestossen. Fällt dir das gleiche auf wie mir?

Genau: Der Pokal ist in einer kleinen Vitrine. Und das aus gutem Grund. «Er wurde in seinen bald hundert Jahren zu oft beschädigt und kann nicht mehr repariert werden», wird mir auf meine Rückfrage aus Neuseeland beschieden.

Der «Peace Cup» geht an den Sieger eines Rugby-Wettbewerbs auf der neuseeländischen Nordinsel. Aktueller Titelträger ist Central Bay of Plenty, das Team auf dem Foto. Und so sieht der Pokal aus der Nähe aus:

Woher der Pokal alle seinen Schrammen hat, kann nicht abschliessend rekonstruiert werden. Bestimmt Spuren hinterliess jedoch die Aktion, bei der er einst mit einem Seil befestigt von einem Bus gezogen wurde.

