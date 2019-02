Sport

Sergei Shumakov und Matthew Tkachuk erzielen Traumtore in der KHL und NHL



Du willst schöne Hockey-Tore sehen? Hier ein «Between the Legs»- und ein «Airhook»-Treffer

Während in der National League noch drei Runden lang ein erbitterter Kampf um die letzten Playoff-Plätze ansteht, hat die entscheidende Meisterschaftsphase in der russisch geprägten KHL bereits begonnen. Avangard Omsk darf sich in der ersten K.o.-Runde über einen 6:0-Auftaktsieg gegen Kasan freuen. Gleichzeitig hat Omsk wohl schon jetzt das schönste Tor der Playoffs auf ihrem Konto. Aber sieh selbst:

Der 26-jährige Flügel Sergei Shumakov zaubert die Scheibe wie einst Thomas Déruns oder Vincent Praplan mit einem Airhook-Move in die Maschen. Shumakov trifft vier Minuten später noch zum 6:0-Endstand, doch es ist sein erstes Tor, das in Erinnerung bleiben wird.

Schöne Tore können sie aber auch in der NHL. Beim Spiel zwischen den Calgary Flames und den New York Islanders (3:1 für Calgary) bringt Matthew Tkachuk die Flames sehenswert mit 1:0 in Führung.

Im Powerplay wird der Flügel direkt vor dem Tor der Islanders angespielt. Weil er keinen Platz hat, um normal mit der Vorhand abzuschliessen, legt er sich den Puck und den Stock zwischen die Beine und erwischt Torhüter Robin Lehner so unter den Armen. (abu)

