Junger Profi räumt an der Flandern-Rundfahrt das halbe Feld ab

Mehr «Sport»

Filip Maciejuk war bislang kein bekannter Name im Peloton. Das änderte sich an der Flandern-Rundfahrt. Der 23-jährige Pole war neben der Strasse unterwegs, wo er in eine tiefe Pfütze geriet. Maciejuk verlor daraufhin die Kontrolle über sein Rad und raste von der Seite ins Fahrerfeld:

Dutzende Fahrer stürzten, für einige war das Rennen dadurch frühzeitig vorbei. Unter anderem mussten die beiden ehemaligen Weltmeister Julian Alaphilippe und Peter Sagan verletzt aufgeben.

Unfallverursacher Maciejuk wurde von der Jury disqualifiziert und aus dem Rennen genommen. Der Fahrer des Teams Bahrain Victorious entschuldigte sich umgehend. «Mein Fehler tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, allen Gestürzten geht es gut», schrieb er auf Twitter. «So etwas sollte nicht passieren und war ein grosses Versehen meinerseits. Ich hatte keinerlei Absicht, so etwas zu verursachen. Ich kann mich nur entschuldigen und daraus für die Zukunft die richtigen Lehren ziehen.»

Die Flandern-Rundfahrt, eines der fünf «Monumente» des Radsports, ist derzeit noch im Gang. (ram)