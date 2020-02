Sport

Marcelo Diaz (ex Basel, HSV) verdrückt mitten im Spiel eine ganze Banane



Ex-FCB-Star Diaz verdrückt mitten im Spiel eine Banane – und wird durch Tor zum Derby-Held

Marcelo Diaz hat gestern Sonntag einen Abend erlebt, den er wahrscheinlich nicht so schnell vergessen wird. Mit Racing gewinnt der 33-jährige Chilene den Clasico de Avellaneda gegen Independiente, das zweitwichtigste Derby von Buenos Aires, mit 1:0. Diaz, von 2012 bis 2015 eine Teamstütze beim FC Basel, erzielt in der 86. Minute den Siegtreffer. Vielleicht das Zünglein an der Waage, damit er kurz vor dem Ende noch genügend Kraft hatte: Diaz lässt sich während des Spiels eine Banane reichen – und noch während er sie isst, führt er einen Freistoss aus.

Es war ein äusserst hart erkämpfter Erfolg, denn Racing musste die zweite Halbzeit mit zwei Spielern weniger auskommen. Erst sah der Torhüter kurz vor der Pause Rot für ein Handspiel ausserhalb des Strafraums, unmittelbar nach Wiederanpfiff flog ein zweiter Akteur vom Feld. «Standesgemäss» endete das Derby mit einem Handgemenge und zwei Platzverweisen gegen Independiente. (ram)

Die Highlights des Spiels: Video: YouTube/SAF Superliga Argentina de Fútbol

