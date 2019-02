Sport

Schaun mer mal

Leonardo Genoni kassiert gegen Davos ein peinliches Tor



Wechselt Genoni etwa nach Kloten oder weshalb macht er hier den Flieger?

Leonardo Genoni wechselt zur neuen Saison hin bekanntlich zum EV Zug. Doch auch ein anderes Verkehrsmittel scheint es dem Torhüter des SC Bern angetan zu haben: der Flieger. Ihn präsentiert er beim Auswärtsspiel in Davos. Weil Genoni, nachdem er weit aus seinem Kasten gestürmt war, an der Scheibe vorbeisegelte, konnte Yannick Frehner das 2:2 für den HCD erzielen. Am Ende lachte Genoni trotzdem: Der SCB gewann beim Kellerklub 4:3. (ram)

