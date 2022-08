Rugby-Spieler für 8 Spiele gesperrt – weil er dem Gegner den Finger in den Hintern steckte

Der Vorfall ereignete sich vergangene Woche bei einer 18:32-Niederlage Toulouses gegen Warrington. Bei einem Gerangel am Boden platzierte Norman «die Hand zwischen dem Gesäss von Warringtons Oliver Holmes», wie die Liga mitteilte. Der Disziplinarausschuss befand, dass Norman seine Hand mit voller Absicht auf den Hintern seines Gegners legte. «Auch aufgrund der Statements von Holmes und anderen Spielern müssen wir davon ausgehen, dass Norman seine Finger absichtlich in den Hintern von Holmes steckte», heisst es im Statement weiter.

Toulouse Olympique, ein französisches Rugby-Team, das in der englischen Rugby Football League spielt, muss für den Rest der Saison auf Halfback Corey Norman verzichten. Der Grund ist kurios: Der 31-jährige Australier wurde von der Liga für acht Spiele gesperrt, weil er einem Gegner den Finger in den Hintern steckte. Zudem erhielt er eine Busse über 500 Pfund (rund 575 Franken).

Saudis scheffeln 50 Milliarden in 3 Monaten – was das mit unseren Löhnen zu tun hat

Wie die USA Putin auf die Schliche kamen und was dann passierte – in 5 Punkten

Weil eine Russin sich beschwerte – Fan mit Ukraine-Fahne wird von der Tribüne verwiesen

Eine Frau, die ein Tennisspiel eingehüllt in eine Fahne verfolgt, ist eigentlich nicht wirlklich etwas Besonderes. Wenn es sich aber um die blaugelbe Flagge der Ukraine handelt, und auf dem Feld zwei Russinnen stehen, führt dies aber scheinbar zu grosser Aufregung. So geschehen in der letzten Qualifikationsrunde zum WTA-Turnier in Cincinnati.