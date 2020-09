Sport

French Open: Spektakulärer Ballwechsel mit 35 Schlägen und einem Tweener



35 Schläge und ein Tweener inklusive – doch am Ende ist aller Aufwand vergebens

Trotz aller Negativ-Schlagzeilen rund um das Corona-Chaos wird beim French Open derzeit auch Tennis gespielt. Momentan läuft die Qualifikation und dort sorgten der Franzose Enzo Couacaud (ATP 194) und der Argentinier Juan Pablo Ficovich (ATP 205) für ein erstes spielerisches Highlight.

In einem epischen Ballwechsel jagte Couacoud seinen Kontrahenten von einer Ecke in die andere, doch immer wieder wusste sich Ficovich zu verteidigen – einmal sogar mit einem Tweener. Insgesamt 35 Mal flog die gelbe Filzkugel übers Netz, dann ging der Punkt doch an den Franzosen, der sich am Ende mit 6:3, 6:3 durchsetzte. (pre)

