An der Hausbergkante und der folgenden Traverse entscheidet sich oft, wer in Kitzbühel siegt. Bild: www.imago-images.de

Hundschopf und Mausefalle – wie gut kennst du die Schlüsselstellen im Ski-Weltcup?

Nach den Rennen im Berner Oberland steht schon der nächste Klassiker auf dem Programm. Auf der Streif in Kitzbühel will Marco Odermatt nach den Triumphen in Adelboden und Wengen das Triple schaffen. Und du? Dir lockt in unserem Ski-Quiz ganz viel Ruhm.

Um 11.30 Uhr finden heute Freitag und morgen Samstag zwei Abfahrten der Männer auf der weltberühmten Streif in Kitzbühel statt. Am Sonntag werden die 84. Hahnenkamm-Rennen mit dem Slalom auf dem Ganslernhang abgeschlossen.

Streif? Hahnenkamm? Ganslernhang? Begriffe, die jeder kennt, der sich wenigstens ein bisschen mit dem Skirennsport beschäftigt. In diesem Quiz kannst du zeigen, wie gut du klassische Strecken kennst!

10 Fragen Kennst du die Schlüsselstellen im Ski-Weltcup Wie gut passt du auf, wenn die Reporter die Strecke vorstellen?

Na, wie gut warst du?