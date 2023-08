Piubel freut's, Codina ist konsterniert. Bild: keystone

Ein unfassbares Eigentor Spaniens als einsamer Schweizer Höhepunkt

Was um alles in der Welt hat sich Laia Codina da wohl gedacht? Im Achtelfinal der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland gegen die Schweiz gelangt der Ball in der Nähe der Mittellinie zur 23-Jährigen. Codina wird nicht unmittelbar bedrängt und entscheidet sich zum Rückpass auf die Torhüterin. Die wird von diesem Entscheid überrascht, steht weit vor dem Kasten – und kann dem Ball nur noch hinterherschauen, wie er im Netz zappelt:

Video: SRF

Das ist in der 11. Minute der Ausgleich der Schweiz zum 1:1. Favorit Spanien korrigiert den Lapsus und führte zur Pause mit 4:1. Den vierten Treffer kurz vor dem Halbzeitpfiff steuert dabei Codina bei, die damit auf beiden Seiten trifft. Am Ende scheidet die Schweiz nach einer 1:5-Klatsche aus. (ram)