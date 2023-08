Wie viel Talent in ihr steckt, zeigte Linda Caicedo mit ihrem Treffer gegen Deutschland. Bild: www.imago-images.de

Zurücklehnen und geniessen: Die 8 schönsten Tore der WM-Vorrunde

An der Fussball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland beginnt am Samstag die K.o.-Phase. Zeit, einen Blick zurückzuwerfen und die schönsten Tore der Vorrunde Revue passieren zu lassen.

Katja Burgherr

Beatriz, Brasilien

Dem Tor von Beatriz gegen Panama ging eine herausragende Kombination voraus. Die Brasilianerinnen schafften es aber trotz Szenen wie diesen nicht über die Gruppenphase hinaus.

Jogo Bonito kann auch Brasiliens Frauenteam. Video: SRF

Teresa Abelleira, Spanien

Mit einem Hammertor eröffnete die Spanierin Teresa Abelleira gegen Sambia beim 5:0-Sieg das Torfestival. Aus Schweizer Sicht bleibt zu hoffen, dass die Spanierinnen am Samstag (7 Uhr) im Achtelfinal gegen die Nati weniger treffsicher sind.

Abelleira zimmert den Ball direkt ins Lattenkreuz. Video: SRF

Katie McCabe, Irland

Die Irin verzückte die Fans mit einem direkt verwandelten Eckball. Das Traumtor nützte den Irinnen jedoch wenig: Sie verloren die Partie gegen Kanada 1:2 und beendeten die Gruppe B auf dem letzten Platz.

McCabe trifft für Irland direkt von der Eckfahne. Video: SRF

Sophia Braun, Argentinien

Im zweiten Gruppenspiel gegen Südafrika sorgte die Argentinierin Sophia Braun mit einem satten Distanzschuss für Furore. Die Argentinierinnen holten gegen Südafrika ihren einzigen Punkt an dieser WM und sind in der K.o.-Phase nicht dabei.

Argentien kam trotz Traumtor nicht über die Gruppenphase hinaus. Video: SRF

Lauren James, England

Die 21-Jährige traf an dieser WM bereits drei Mal für die «Lionesses». Besonders sehenswert war ihr Abschluss aus rund 25 Metern, der die Engländerinnen gegen Dänemark in Führung brachte. England holt neun Punkte in drei Spielen und tritt im Achtelfinal am Montag gegen Nigeria an.

England wahrte in der Gruppenphase eine weisse Weste. Video: SRF

Linda Caicedo, Kolumbien

Die erst 18-Jährige galt in Kolumbien schon vor dieser WM als Wunderkind. Dass sie enormes Talent hat, bewies sie auch mit ihrem Treffer, den sie zum 2:1-Sieg ihres Teams gegen Deutschland beisteuerte. Kolumbien beendete die Gruppe H auf dem ersten Platz und trifft am Dienstag im Achtelfinal auf Jamaika.

Von Linda Caicedo werden wir hoffentlich noch ganz viel hören. Video: SRF

Mina Tanaka, Japan

Beim 4:0 zwischen Japan und Spanien würden es eigentlich alle Tore verdienen, in dieser Liste erwähnt zu werden. Mit viel Tempo konterten die Japanerinnen Spanien immer wieder aus und fügten ihnen eine bittere Niederlage zu. Mina Tanakas Schlenzer ins obere Eck war besonders sehenswert.

Tanakas platzierter Schuss ist unhaltbar für die spanische Torhüterin Misa Rodriguez. Video: SRF

Marta Cox, Panama

Marta Cox schoss Panamas erstes WM-Tor der Geschichte – und was für eines! Aus über 30 Meter verwandelte sie beim 3:6 gegen Frankreich einen Freistoss in die hohe Ecke. So wird sie trotz des Ausscheidens ihres Teams Grund zum Feiern haben.

Der erste WM-Treffer für Panama lässt sich sehen. Video: SRF

Und jetzt bist du dran! Welches Tor gefällt dir am besten? Beatriz, Brasilien Teresa Abelleira, Spanien Katie McCabe, Irland Sophia Braun, Argentinien Lauren James, England Linda Caicedo, Kolumbien Mina Tanaka, Japan Marta Cox, Panama

Bonus

Das Tor wurde zwar nicht an dieser WM geschossen, aber dafür von einer der besten Fussballerinnen aller Zeiten.

Die Rede ist natürlich von Marta, der brasilianischen Ausnahmekönnerin. Sie war eine Wegbereiterin für den Frauenfussball und gab vor der WM bekannt, dass sie sich nach dem Turnier aus dem Nationalteam zurückzieht. Sie und ihre Seleçao schieden dieses Jahr schon in der Gruppenphase aus. Ein Grund mehr, noch einmal einen ihrer schönsten Fussballmomente zu geniessen.