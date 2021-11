«Es waren vielleicht 4000 Leute da, aber jeder einzelne von ihnen lachte. Wir waren fassungslos und ich bin mir sicher, dass ‹Brassy› am liebsten im Erdboden versunken wäre», erinnerte sich Mitspieler Dave Challinor später. «In der Kabine sagte niemand ein Wort, aber jeder dachte: Ist das gerade wirklich geschehen?» (ram)

«Das war so ein grosses Pech, dass selbst die talentiertesten Fussballer der Welt es nicht schaffen würden, dieses Tor zu kopieren, wenn sie es den ganzen Tag versuchen würden», tröstete die BBC damals den Unglücksraben Brass.

Ein bisschen vorspulen, dann siehst du den Treffer in verschiedenen Zeitlupen.

Ein bisschen vorspulen, dann siehst du den Treffer in verschiedenen Zeitlupen. Video: streamja

Der Engländer Chris Brass besitzt einen gewissen Kultstatus: Als Verteidiger des FC Bury brachte er 2006 das Kunststück fertig, sich den Ball an den eigenen Kopf zu schiessen, von wo aus er dann ins falsche Tor flog. Ein einmaliges Eigentor – einmalig bis heute. Denn nun wurde Chris Brass vom Kroatien Marcelo Brozovic kopiert:

Kroate schiesst sich den Ball an den Kopf und von da geht er ins eigene Tor 🙈

Grosse Überraschung in der Gruppe B der WM-Qualifikation: Spitzenreiter Schweden verliert auswärts in Georgien. Russland kommt zu einem lockeren Pflichtsieg, während Nordmazedonien die Ambitionen von Armenien stoppt.

Luxemburg winkt der dritte Platz in der Gruppe vor Irland und damit ein schöner Erfolg. Sollten die «Boys in Green» nämlich gegen Portugal verlieren, können sie nicht mehr zu Luxemburg aufschliessen. Die Kicker aus dem Grossherzogtum siegten in Aserbaidschan, wobei sie auch von einem frühen Platzverweis des Heimteams profitierten.