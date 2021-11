Kein Durchkommen für Zlatan Ibrahimovic und Co. gegen Georgien. Bild: keystone

Zlatans Schweden verliert in Georgien und wirft eine Top-Ausgangslage weg

Grosse Überraschung in der Gruppe B der WM-Qualifikation: Spitzenreiter Schweden verliert auswärts in Georgien. Russland kommt zu einem lockeren Pflichtsieg, während Nordmazedonien die Ambitionen von Armenien stoppt.

Gruppe A

Aserbaidschan – Luxemburg 1:3

Luxemburg winkt der dritte Platz in der Gruppe vor Irland und damit ein schöner Erfolg. Sollten die «Boys in Green» nämlich gegen Portugal verlieren, können sie nicht mehr zu Luxemburg aufschliessen. Die Kicker aus dem Grossherzogtum siegten in Aserbaidschan, wobei sie auch von einem frühen Platzverweis des Heimteams profitierten.

0:1 Luxemburg: Gerson Rodrigues (67.). Video: streamja

0:2 Luxemburg: Sébastien Thill (78.). Video: streamja

Aserbaidschan - Luxemburg 1:3 (0:0)

Baku. - SR Schüttengruber. - Tore: 67. Rodrigues 0:1. 78. Thill 0:2. 83. Salahli 1:2. 91. Rodrigues 1:3. - Bemerkungen: Luxemburg mit Martins (Young Boys). 21. Rote Karte gegen Mutallimow (Aserbaidschan).

Die letzte Runde

Am Sonntag (20.45 Uhr) kommt es im Estadio da Luz in Lissabon zum «Final» um den Gruppensieg. Portugal empfängt Serbien – wer gewinnt, ist fix an der WM dabei.

Gruppe B

Georgien – Schweden 2:0

Batumi klingt wie der Name eines Ikea-Möbels, doch die Stadt ist ebenso real wie Schwedens Stolperer gegen Georgien. Die Niederlage am Schwarzen Meer hat fatale Auswirkungen für die Skandinavier, bei denen der 40-jährige Superstar Zlatan Ibrahimovic im Sturm durchspielte. Denn nun kann Spanien vor der letzten Runde vorbeiziehen und im abschliessenden Direktduell mit Schweden schon mit einem Unentschieden das WM-Ticket lösen. Die Schweden sind zum Auswärtssieg verdammt, ansonsten geht es in die Playoffs.

Georgiens Trainer ist Willy Sagnol, einst französischer Nationalspieler und langjähriger Verteidiger bei Bayern München. Sein Matchwinner war mit Doppeltorschütze Chwitscha Kwarazchelia ein 20-Jähriger, der bei Rubin Kasan spielt.

1:0 Georgien: Chwitscha Kwarazchelia (61.). Video: streamja

2:0 Georgien: Chwitscha Kwarazchelia (77.). Video: streamja

Georgien - Schweden 2:0 (0:0)

Batumi. - SR Gözübüyük (NED). - Tore: 61. Kwarazchelia 1:0. 78. Kwarazchelia 2:0.

Die letzte Runde

Am Sonntag (20.45 Uhr) steigt in Sevilla die Finalissima der Gruppe B. Der Sieger von Spanien – Schweden bucht das Ticket für Katar 2022.

Gruppe H

Russland – Zypern 6:0

Umgekehrte Vorzeichen: Häufig stolpern russische Touristen in Ayia Napa so herum wie die zypriotischen Verteidiger zu Beginn der Partie in St.Petersburg. Schon nach vier Minuten konnte Russland in Führung gehen, der Verlauf der Partie war damit vorbestimmt. Zypern erwies sich als äusserst schwacher Gegner, der von seiner einstigen Qualität massiv eingebüsst hat: Tiefpunkte der WM-Qualifikation waren die Punktverluste gegen Malta (0:3 und 2:2).

1:0 Russland: Alexander Jerochin (4.). Video: streamja

2:0 Russland: Fjodor Smolow (55.). Video: streamja

3:0 Russland: Andrei Mostowoi (56.). Video: streamja

4:0 Russand: Alexei Sutormin (62.). Video: streamja

Russland - Zypern 6:0 (1:0)

St.Petersburg. - SR Stefanski (POL). - Tore: 4. Jerochin 1:0. 55. Smolow 2:0. 56. Mostowoi 3:0. 62. Sutormin 4:0. 82. Sabolotny 5:0. 87. Jerochin 6:0.

Die letzte Runde

Auch hier kommt es – einen Sieg Kroatiens gegen Malta vorausgesetzt – am Sonntag (15.00 Uhr) zu einem Direktduell um den Gruppensieg. In Split empfängt Kroatien, der Finalist der WM 2018, Russland.

Gruppe J

Armenien – Nordmazedonien 0:5

Vor dem Spiel durften sich die punktgleichen Teams noch beide Hoffnungen aufs Playoff-Ticket machen – nun ist dieser Traum für Armenien geplatzt. Nordmazedonien muss einerseits noch gegen Island ran, muss andererseits aber auch auf einen Ausrutscher Rumäniens (heute gegen Island und zum Abschluss gegen Liechtenstein) hoffen. Enis Bardhi von UD Levante war mit drei Treffern der gefeierte Mann in Eriwan.

0:1 Nordmazedonien: Aleksandar Trajkovski (22.). Video: streamja

0:2 Nordmazedonien: Enis Bardhi (36.). Video: streamja

Armenien - Nordmazedonien 0:5 (0:2)

Jerewan. - SR Sanchez (ESP). - Tore: 22. Trajkovski 0:1. 36. Bardi 0:2. 66. Bardi (Foulpenalty) 0:3. 79. Ristovski 0:4. 90. Bardi (Foulpenalty) 0:5.

Die letzte Runde

Es geht nur noch um Rang 2 hinter Deutschland und damit um einen Platz in den Playoffs für die WM 2022. Das sind die drei Partien, die um 18 Uhr beginnen:

Armenien – Deutschland

Liechtenstein – Rumänien

Nordmazedonien – Island

