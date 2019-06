Sport

Schaun mer mal

Miguel Angel Lopez verhaut beim Giro d'Italia einen Zuschauer



Fan steht beim Giro im Weg und sorgt für Sturz – dann wird er vom hässigen Fahrer verhauen

Pugni al tifoso che lo ha fatto cadere: Miguel Angel Lopez perde la testa sull'ultima salita del Giro d'Italia 😡👊💥#EurosportCICLISMO | #Giro | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/unhAYqAThq — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 1. Juni 2019

Die entscheidende Bergetappe am Giro d'Italia hat es in sich. Vor allem für den Kolumbianer Miguel Angel Lopez. Der 25-Jährige wird beim Aufstieg von einem im Weg stehenden Fan zu Fall gebracht – und findet das überhaupt nicht lustig. Lopez schlägt auf den am Boden sitzenden Zuschauer ein und haut ihm die Mütze vom Kopf, ehe er sich wieder auf sein Rad macht.

Tagessieger wurde der Spanier Pello Bilbao. Richard Carapaz dürfte derweil als erster Fahrer aus Ecuador den Giro d'Italia gewinnen. Der 26-Jährige zeigte sich auch in der letzten Bergetappe absolut souverän. Im abschliessenden Zeitfahren vom Sonntag über 17 km in Verona wird Carapaz die Maglia rosa kaum mehr abgeben.

Der Italiener Vincenzo Nibali und auch der Slowene Primoz Roglic hätten auf den 194 km des schweren Teilstücks in den Dolomiten den Rückstand auf Carapaz verkürzen müssen, doch beide konnten die letzte Chance nicht nutzen. (zap/sda)

Die Sieger des Giro d'Italia seit 1995 watson fährt Velo Für Geniesser: Das sind 11 der schönsten Velo-Ausfahrten der Schweiz Link zum Artikel 86 Kilometer lang, 3275 Meter hoch: Der brutale Aufstieg mit dem Velo auf den Wuling-Pass in Taiwan Link zum Artikel Der Sommer kann kommen: Das sind 9 der schönsten Velo-Ausfahrten der Schweiz Link zum Artikel Cabarets, Käse, ein Fuchs und die Frage, ob ich noch ganz normal bin – von der Vorbereitung auf ein Velorennen rund um die Schweiz Link zum Artikel Von Don Quijote zu Richard Löwenherz – mein wilder Ritt durch Estavayer-le-Lac Link zum Artikel Entweder du liebst sie, oder du hasst sie: Die Alpenpässe. Aber beeindruckend sind sie allemal, das beweisen diese Bilder Link zum Artikel Die Krux mit Pässen und wenn es einfach nur noch «ufe, ufe, ufe» geht Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter