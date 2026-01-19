Nebel-2°
Tour de France: Cancellaras Tudor-Team träumt von Etappensieg

Tour de France 2025 04/07/2025 LILLE METROPOLE, FRANCE - JULY 04 : Alaphilippe Julian FRA of Tudor Pro Cycling Team pictured during a training session ahead of the 112th edition of Tour de France an U ...
Bild: www.imago-images.de

Cancellaras Tudor-Team träumt von einem Etappensieg an der Tour de France

Das Schweizer Radsportteam Tudor Pro Cycling um Mitbesitzer Fabian Cancellara hat ambitionierte Pläne. 2026 soll ein Etappensieg bei einer Grand Tour gelingen, langfristig der Aufstieg in die World Tour. Ab Dienstag ist es beim Saisonauftakt, der Tour Down Under in Australien, am Start.
19.01.2026, 20:1119.01.2026, 20:11
dominik moser / Keystone-SDA

Die aufstrebende Schweizer Equipe Tudor Pro Cycling hat sich vor der Saison 2026 selbstbewusst positioniert. Am Medientag im spanischen Moraira an der Costa Blanca zeigte sich Miteigentümer Fabian Cancellara vergangene Woche zuversichtlich und formulierte klare Ambitionen für die kommenden Jahre.

Nach dem abgeschlossenen Dreijahreszyklus gehört das Team zu den beiden punktbesten ProTeams unterhalb der WorldTour. Es verfügt damit 2026 über automatische Startrechte bei sämtlichen Rennen der höchsten Kategorie. «Das bietet uns wertvolle Planungssicherheit und ist eine bedeutende Verbesserung gegenüber dem letzten Jahr», erklärte Cancellara. «Unser klares Ziel ist es, uns bis Anfang 2029 einen Platz in der WorldTour zu sichern, und die kommende Saison ist ein entscheidender erster Schritt auf dem Weg zu diesem ehrgeizigen Ziel.»

Raphael Meyer, CEO, and Fabian Cancellara, owner of Tudor Pro Cycling Team, look on prior the second stage, a 173.7 km race from Beromuenster to Nottwil, at the 86th Tour de Suisse UCI World Tour cycl ...
Bild: keystone

Fokus auf die Grand Tours

Sportlich setzt Tudor 2026 einen Schwerpunkt auf die drei grossen Landesrundfahrten. Ein ambitionierter Ansatz für ein ProTeam, zumal das Sammeln von Weltranglistenpunkten bei dreiwöchigen Rennen anspruchsvoll ist. Im 30-köpfigen Team gilt Michael Storer derzeit als aussichtsreichster Kandidat für ein Topresultat in einer Grand Tour. Der Australier formulierte sein Ziel klar: «Alles muss für mich perfekt laufen, aber dann kann ich mit den besten Fahrern der Welt mithalten.» Der Giro d'Italia, den er im Vorjahr als Gesamtzehnter beendete, ist sein «absolutes Hauptziel für die erste Saisonhälfte».

Mindestens einen Etappensieg beim Giro, der Tour de France oder der Vuelta will Tudor 2026 einfahren. «Das ist das Hauptziel der Saison», erklärte Cancellara. Bei der Frankreich-Rundfahrt soll vor allem der Einheimische Julian Alaphilippe für offensive Akzente sorgen. Im ersten Teil der Saison gilt die Aufmerksamkeit des zweimaligen Weltmeisters dem italienischen Eintagesrennen Strade Bianche und den Ardennen-Klassikern.

Mehr Breite mit Küng

Mit der Verpflichtung von Stefan Küng ist die Schweizer Fraktion im Team auf neun Fahrer angewachsen. Der Thurgauer Zeitfahr- und Klassikerspezialist sorgt für mehr Breite und Erfahrung. Nach sieben Saisons bei Groupama-FDJ, in denen er nur im letzten Jahr auf eine Tour-Teilnahme verzichten musste, rückt die Frankreich-Rundfahrt für den mehrfachen WM-Medaillengewinner 2026 besonders in den Fokus.

Küng zeigt sich im neuen Dress.

«Das Mannschaftszeitfahren zu Beginn der diesjährigen Tour de France ist ein wichtiger Höhepunkt in meinen Rennkalender», sagt der 33-Jährige, der die nächsten drei Saisons für Tudor fährt. Im Frühling wird Küng wie gewohnt seinen Fokus auf die Pavé-Klassiker richten.

Hirschi drückt den Reset-Knopf

Ob Marc Hirschi erneut an der Tour de France startet, ist noch offen. 2025 konnte der Berner die hohen Erwartungen als Top-Neuzugang nicht vollständig erfüllen. Umso zuversichtlicher blickt Hirschi auf sein zweites Vertragsjahr: «Die Pause zwischen den beiden Saisons tat mir mental sehr gut. Ich konnte einen Reset machen und bin nun voll auf die nächste Saison fokussiert.»

Im Hinblick auf den Formaufbau nimmt Hirschi leichte Anpassungen vor. Er plant, später ins Höhentrainingslager zu gehen und dort kürzer, dafür intensiver zu arbeiten. Ziel ist es, mit mehr Frische in die entscheidenden Rennen zu starten. Für 2026 ist ein Neustart vorgesehen – inklusive einer Giro-Premiere, die im Vorjahr aus Formgründen nicht zustande kam. Zuvor soll Hirschi gemeinsam mit Julian Alaphilippe in den Ardennen um Spitzenplätze kämpfen.

16-06-2025 Tour De Suisse Tappa 02 Aarau - Schwarzsee 2025, Tudor Hirschi, Marc Aarau PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxNED
Bild: www.imago-images.de

Neuer Hauptsitz als Zukunftsprojekt

Parallel zum sportlichen Ausbau investiert Tudor weiter in die Infrastruktur. CEO Raphael Meyer kündigte an, dass der neue Hauptsitz in Sursee voraussichtlich Ende Jahr bezogen werden kann. Der 18 Millionen Franken teure Neubau soll Trainings-, Reha- und Höheneinrichtungen, Werkstätten, Büros sowie ein öffentliches Velo-Erlebniszentrum umfassen.

Meyer sprach von einem «visionären Projekt, das entscheidend dazu beitragen soll, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen». Ob Tudor sportlich mit dem rasanten strukturellen Wachstum Schritt halten kann, wird sich 2026 zeigen.

World Tour 2026. Die 18 Teams (Schweizer Fahrer in Klammern): Alpecin-Premier Tech (BEL/Silvan Dillier), Astana (KAZ), Bahrain-Victorious (BRN), Decathlon (FRA/Stefan Bissegger), EF Education-EasyPost (USA), Groupama-FDJ (FRA/Johan Jacobs), Ineos Grenadiers (GBR), Jayco-AlUla (AUS/Mauro Schmid), Lidl-Trek (USA), Lotto Intermarché (BEL), Movistar (ESP), NSN Cycling (SUI), Picnic PostNL (NED), Red Bull Bora-Hansgrohe (GER), Soudal Quick-Step (BEL), UAE Team Emirates (UAE/Jan Christen), Uno-X Mobility (NOR), Visma-Lease a Bike (NED).

