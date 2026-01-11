Weltcup-Slalom in Adelboden 1. Paco Rassat FRA

2. Atle Lie McGrath NOR +0,18

3. Henrik Kristoffersen NOR +0,20 Die Schweizer:

8. Tanguy Nef +0,70

15. Ramon Zenhäusern +1,82

24. Marc Rochat +2,83

26. Daniel Yule +3,09



Flankiert von den Norwegern McGrath (links) und Kristoffersen strahlt Sieger Rassat. Bild: keystone

Rassat triumphiert in Adelboden – kein Schweizer Podest nach Meillards Einfädler

Paco Rassat feiert am Chuenisbärgli seinen zweiten Weltcupsieg. Der 27-jährige Franzose triumphiert im Slalom von Adelboden vor den Norwegern Atle Lie McGrath und Henrik Kristoffersen. Bester Schweizer ist Tanguy Nef.

Paco Rassat, der in dieser Saison schon in Gurgl gewonnen hatte und vor vier Tagen in Madonna di Campiglio als Dritter aufs Podest gestiegen war, schob sich am Nachmittag bei perfekten Bedingungen mit Laufbestzeit vom 4. Rang an die Spitze. McGrath und Kristoffersen verwies er um 18 respektive 20 Hundertstel auf die weiteren Plätze.

Entfesselt: Rassat fährt zum Sieg. Video: SRF

Der in den Savoyen aufgewachsene Rassat gewann damit als erster Athlet im Olympiawinter zwei Slaloms und übernahm von Clément Noël die Führung in der Disziplinenwertung. Der Halbzeitführende Kristoffersen konnte sich mit seinem 13. Podestplatz beim Ski-Klassiker im Berner Oberland trösten – und dem insgesamt 99. seiner Weltcup-Karriere.

Kein Schweizer Podest

Die Schweizer gehörten am Tag nach Marco Odermatts fünftem Riesenslalom-Triumph in Folge in Adelboden zu den Geschlagenen. Tanguy Nef wurde zeitgleich mit Noël Achter. Loïc Meillard, nach dem ersten Lauf als Fünfter mit intakten Podestchancen, fädelte im zweiten Lauf nach rund 20 Sekunden ein.

Meillard fällt im 2. Lauf aus. Video: SRF

Ein Befreiungsschlag gelang Ramon Zenhäusern. Der Walliser, der in der Startliste aus den Top 30 gerutscht ist und um die Fortsetzung seiner Karriere kämpft, fuhr im zweiten von fünf Januar-Slaloms vor den Olympischen Spielen auf Rang 15. Die zweitbeste Zeit im zweiten Lauf und der erste Top-15-Platz des Winters nähren auch Zenhäuserns Hoffnung auf die vierte Olympiateilnahme im Februar in Bormio. (ram/sda)