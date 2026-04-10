Für Martim Fernandes geht es nicht weiter. Bild: keystone

Eigentor aus 45 Metern und danach verletzt raus – ein rabenschwarzer Abend

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Nottingham Forest holt im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League ein 1:1 beim FC Porto. Den Treffer der Engländer schiessen die Portugiesen gleich selber: Martim Fernandes bezwingt seinen Goalie Stefan Ortega aus rund 45 Metern:

Video: SRF

Der Treffer in der 13. Minute war bereits jener zum Endstand. «Es war ein Fehler und die Reaktion des Stadions und der Mitspieler war fantastisch, um ihn wieder ins Spiel zu bringen», sagte Porto-Trainer Francesco Farioli. «Dann verletzte er sich in einer unglücklichen Situation.» Tatsächlich war die Partie für Fernandes wenig später schon vorbei: Er musste ausgewechselt werden. (ram)