Lara Gut auf der Weltcuppiste von St.Moritz. Bild: imago-images.de

Weltcup-Rennen in St.Moritz droht das Aus – oder gibt's eine Sonderregelung?

Den Weltcuprennen der Frauen in St. Moritz vom 11./12. Dezember droht das Aus. Grund sind die neuen Auflagen des BAG, die für Anreisende aus Kanada eine zehntägige Quarantäne vorschreiben.

Die Frauen eröffnen in den kommenden Tagen in Lake Louise in der kanadischen Provinz Alberta die Speed-Saison. Im Programm stehen zwei Abfahrten und ein Super-G.

Am Dienstag bemühten sich die Organisatoren um eine Sonderregelung. Ob der Bündner Kantonsarzt eine solche genehmigt, ist noch nicht bekannt. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt den Kantonen, Ausnahmen von der Quarantäne zurückhaltend zu bewilligen. Da sich die Athleten aber in einer «Blase» bewegen würden, sei eine Sondergenehmigung allerdings möglich. Das Thema müsse noch näher angeschaut werden, erklärte das BAG.

Zwar verzeichnet Kanada mit knapp 2500 Fällen am Tag bei rund 38 Millionen Einwohnern derzeit vergleichsweise wenig Corona-Erkrankungen. Weil aber die neue Omikron-Variante festgestellt wurde, steht das Land neu auf der Risikoliste des BAG.

Beat Tschuor, Cheftrainer der Frauen von Swiss-Ski, meinte in Lake Louise, für den Verband wäre der Schaden einer Absage der Rennen in St. Moritz «riesig», trotz Versicherung. Von Seiten der FIS ist indes zu vernehmen, dass die Streichung mit Blick auf die weiteren Rennen in Europa für den Ski-Weltverband wohl Schadensminimierung wäre. (pre/sda)