Einer von 30: Nati-Captain Granit Xhaka wurde für den Ballon d'Or nominiert. Bild: keystone

Grosse Ehre für Granit Xhaka: Der Nati-Captain ist für den Ballon d'Or nominiert

Granit Xhaka gehört zu den 30 Nominierten für den Ballon d'Or. Der Schweizer Nationalmannschaftscaptain wird belohnt für eine herausragende Saison mit Bayer Leverkusen.

Das Team von Trainer Xabi Alonso löste in Deutschland Bayern München nach elf Titeln in Folge als Meister ab und holte sich zudem den Cupsieg. Im Final der Europa League kassierten Xhaka und Co. ihre einzige Niederlage der Saison.

Neben dem 31-jährigen Schweizer gehören auch seine Teamkollegen Florian Wirtz und Alejandro Grimaldo zu den Nominierten. Als Favoriten gelten derweil Jude Bellingham, Vinicius Junior (beide Real Madrid) und Rodri (Manchester City). Nicht auf der Kandidatenliste zu finden ist Vorjahressieger Lionel Messi.

Die Auszeichnung, die von der Fachzeitschrift France Football vergeben wird, wird am 28. Oktober in Paris durchgeführt. (hkl/sda)