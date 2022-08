Titan Giger – oder die Angst der Berner vor dem nächsten Matthias Sempach

Samuel Giger ist schon 2019 ein Anwärter auf den Thron. Er hatte eigentlich da schon alles, um König zu werden. Aber er war ein mental zerbrechlicher Titan, der nervlichen Belastung, Königsanwärter zu sein, noch nicht gewachsen. In Zug ist nach drei Gängen mit Niederlagen gegen Nick Alpiger und René Suppiger schon Sendeschluss und es reicht noch zum 4. Rang mit Kranz. Aber nun ist er zu wahrhaft königlichem Format gereift wie damals Matthias Sempach vor Burgdorf 2013, er hat diese Saison grandios dominiert und führt die «Weltrangliste» (die Jahreswertung des Fachmagazins «Schlussgang») an.

Aber er war ein mental zerbrechlicher Titan, der nervlichen Belastung, Königsanwärter zu sein, noch nicht gewachsen. 2010 in Frauenfeld ist nach drei Gängen mit einem Gestellten gegen Philip Leimbacher und einer Niederlage gegen Michael Bless Sendeschluss und es reicht noch zum 5. Rang mit Kranz. Aber dann reift er zum König. Die Belastung 2013 ist maximal: Das Fest wird in Burgdorf vor seiner Haustüre zelebriert. Er ist der klare, ja himmelhohe Favorit und er meistert diese Herausforderung grandios und wird mit acht Siegen König.

Die Parallelen sind in der Tat beängstigend: Beide sind gleich gross, praktisch gleich schwer, Matthias Sempach ist mit 24 bei seinem dritten Eidgenössischen in Burgdorf 2013 König geworden. Samuel Giger ist jetzt auch 24 und steht vor seinem dritten Eidgenössischen. Das mögen statistische Zufälligkeiten sein. Beunruhigend ist etwas anderes: Die Berner hofften schon 2010 auf Matthias Sempach. Er hatte eigentlich da schon alles, um König zu werden.

Vom Siegermuni über Treicheln bis zur Harley – was es am Eidgenössischen zu gewinnen gibt

Und damit sind wir beim zentralen Thema: Die von Samuel Giger angeführten Ostschweizer bedrohen die Berner Erbmonarchie am stärksten. Und wenn die Optimisten im Bernbiet sagen, der Siegermuni blicke wie gebannt schon Richtung Bern, dann gilt eben auch: Die Pessimisten im Bernbiet blicken über die Innerschweizer hinweg (die fürchten sie nicht) gebannt weiter hinüber in die Ostschweiz . Eine tiefe Sorge treibt sie um: Samuel Giger könnte einer werden wie Matthias Sempach.

Aber wer König werden will, muss die bösesten der Bösen bodigen und so gesehen ist eigentlich nur einer der Berner Königsanwärter: Matthias Aeschbacher. Er ist zwar schon 30 und hat seinen ersten eidgenössischen Kranz erst 2019 in Zug errungen. Aber auf dem Brünig ist es ihm diese Saison gelungen, Samuel Giger – dem aktuell komplettesten Bösen – die erste Niederlage seit rund einem Jahr zu bescheren. Die Berner wissen: Der Emmentaler kann jeden bodigen. Aber sie wissen auch, dass er hin und wieder auf fast rätselhafte Weise selbst gegen schmalbrüstige Mittelschwinger verliert.

Die Hoffnung, dass es erneut einer ihrer «Kronprinzen» schafft, ist gross. Allerdings müssen die Berner dazu in der Lage sein, einen ihrer Bösen, die nicht über alle Zweifel erhaben sind, so durchs Fest zu bringen, dass es schliesslich mindestens einem für den Schlussgang reicht. Was sie sich mit ihrem traditionell starken Zusammenhalt schon zutrauen. Und an der Vorbereitung soll es jedenfalls nicht liegen: «Hockey-Gott» Kevin Schläpfer (nicht zu verwechseln mit dem legendären Doppel-König Ernst Schläpfer) hat im Rahmen der Vorbereitung auf Pratteln sogar ein Motivationsreferat gehalten.

Die Zuversicht im Bernbiet ist gross. Allenthalben heisst es, der Siegermuni blicke schon seit Tagen wie gebannt und ahnungsvoll nur noch in Richtung Bern . Und Pratteln sei ja lediglich das zweite Berner Kantonalfest in dieser Saison.

So reagieren Fussballer, wenn sie in der CL auf die Bayern, Barça und Inter treffen

«Es ist eine ziemliche Leere da» – Enttäuschung bei YB, Erleichterung bei FCB und FCZ

Zwei Schweizer Klubs haben die Qualifikation für den Europacup geschafft. Doch so gross die Erleichterung und die Freude in Basel und bei den Zürchern sind, so gross ist die Enttäuschung bei YB nach dem Ausscheiden im Penaltyschiessen.

Am Ende versagten die Nerven. Drei von vier Penalty-Schützen scheiterten vom Punkt und so muss YB in dieser Saison auf den Europacup verzichten. Trotz der starken 120 Minuten zuvor, in denen die Berner Anderlecht laut Trainer Raphael Wicky «dominiert» und zudem nur «sehr wenig zugelassen» hat. Meschack Elia hatte in der 26. Minute das einzige Tor der Partie erzielt. Doch weil Donat Rrudhani, Kastriot Imeri und Fabian Lustenberger ihre Elfmeter vergaben, jubelten am Ende doch die Belgier.