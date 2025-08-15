Den Sportplatz Hinterleisibach baute der FC Perlen-Buchrain vor dem Hit gegen den FC Luzern zum Kleinstadion aus. Bild: fcpb

Der Cup ist zurück und mit ihm die ewige Frage: Stellt ein David einem Goliath das Bein?

Elf Wochen nach dem Final treffen der FC Basel und der FC Biel im Cup erneut aufeinander. Ausserdem kommt es in der ersten Runde zu mehreren prickelnden Kantons-Derbys.

Mehr «Sport»

Es war in der 100. Austragung des Wettbewerbs die bisher grösste Überraschung: Im Frühling erreichte mit dem FC Biel erstmals ein Team aus der dritthöchsten Liga den Cupfinal. In diesem schlug sich der Aussenseiter sehr gut, hielt das Geschehen lange ausgeglichen, musste sich nach starkem Kampf aber 1:3 geschlagen geben.

Auch beim neuerlichen Aufeinandertreffen sind die Seeländer der klare Underdog. Mehrere Leistungsträger wie der Final-Torschütze Brian Beyer (FC Winterthur) haben das Team verlassen, sodass sich die Bieler personell neu aufstellen mussten.

Ausserdem hat der Klub aus der Promotion League das Heimrecht abgegeben, da in der Tissot Arena ein Kunstrasen verlegt wird. Entsprechend wird Double-Sieger Basel im heimischen St. Jakob-Park alles daran setzen, dieses Mal weniger Spannung aufkommen zu lassen.

Derbys in der Provinz

Durch die Aufteilung in Regionalgruppen bei der Auslosung stehen erneut mehrere Derbys an. Unter anderem trifft der FC Wettswil-Bonstetten (1. Liga), trainiert vom ehemaligen Nationalspieler Stephan Lichtsteiner, auf den FC Zürich.

Der FC St.Gallen reist nach Walenstadt (3. Liga) am Walensee, Perlen-Buchrain (2. Liga) zog mit dem FC Luzern das grosse Los und der FC Breitenrain (Promotion League) empfängt Thun. Der FC Wohlen (1. Liga) empfängt in einem Derby mit Überraschungs-Potenzial den FC Aarau, den Leader der Challenge League.

Die grössten Cup-Sensationen 1 / 28 Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup April 2025: Promotion-League-Klub FC Biel schlägt YB sensationell und steht als erster drittklassiger Klub der Geschichte im Cupfinal. Dieser geht gegen Meister Basel 1:3 verloren. quelle: keystone / peter klaunzer

Den Abschluss macht das Duell zwischen Lachen/Altendorf (2. Liga interregional) und dem Rekord-Cupsieger Grasshoppers am Sonntagnachmittag. Danach wird im Rahmen der SRF-Sendung «Schweizer Cup – Highlights» (ab 19 Uhr) die 2. Runde ausgelost. Wird dann eines oder gar mehrere Teams der höchsten Liga fehlen? (ram/sda)

Die Spiele der zwölf Super-League-Teams

Freitag, 15. August

17.00 Uhr: Perlen-Buchrain (2.) – Luzern

20.00 Uhr: Wettswil-Bonstetten (1.) – Zürich

20.00 Uhr: Ajoie-Monterri (2.I) – Sion



Samstag, 16. August

16.00 Uhr: Walenstadt (3). – St.Gallen

18.00 Uhr: SV Schaffhausen (1.). – Winterthur

20.30 Uhr: Biel (PL) – Basel

Sonntag, 17. August

14.30 Uhr: Cham (PL) – Lugano

15.30 Uhr: Dardania Lausanne (2.I) – Servette

15.30 Uhr: Vevey (PL) – Lausanne-Sport

15.30 Uhr: Courtélle (1.) – YB

15.30 Uhr: Breitenrain (PL) – Thun

16.00 Uhr: Lachen/Altendorf (2.I) – GC

