So reagieren Kommentatoren auf den Schweizer Doppelsieg im Riesenslalom

Hier das Programm mit allen Rennen der Ski-WM 2023 in Frankreich

Hier das Programm mit allen Rennen der Ski-WM 2023 in Frankreich

So jubelten die SRF-Kommentatoren Hofmänner und Berthod auf den Doppelsieg.

So jubelten die SRF-Kommentatoren Hofmänner und Berthod auf den Doppelsieg. Video: SRF

Ein Rennen, das aus Schweizer Sicht kaum hätte besser verlaufen können. Marco Odermatt holt im WM-Riesenslalom Gold vor Landsmann Loïc Meillard. Anders als in der Abfahrt war der Nidwaldner nicht der alleinige Dominator, dafür war das Rennen umso dramatischer.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Ski-WM in Courchevel/Méribel

Kritik am Krieg: Journalistin Ponomarenko verurteilt – das sind ihre letzten Worte

Moskau will Milliarden Rubel von Unternehmen holen ++ Russen-Spion in Berlin

Brutale Attacke am Zürcher HB – das Wichtigste in 6 Punkten

Kristina* erlebt immer wieder Rassismus in der Schweiz – und ist damit nicht alleine

Was wir aus Warren Buffetts neuster Investment-Strategie lernen

Die russischen Verluste steigen und steigen. Vor allem in einer Kategorie

Warum mich die Verwaltung aus meiner Wohnung in Zürich wirft – obwohl ich es nicht will

Wieder mal Vierte – Gut-Behrami verlässt die WM und hinterlässt offene Fragen

Mal wirkte Lara Gut-Behrami traurig, mal nachdenklich, mal genervt. Nachdem die 31-Jährige im WM-Riesenslalom Bronze nur um neun Hundertstel verpasst hatte, blieb für sie inmitten ihrer Emotionen sogar die Zeit stehen.

Ihre Fahrt war schon fast eine Stunde vorbei. Doch für Lara Gut-Behrami fühlte es sich an, als wäre es gerade erst gewesen. Um neun Hundertstel hatte sie das Podest im Riesenslalom verpasst. Schon wieder wurde sie Vierte. Wie schon zweimal zuvor an Weltmeisterschaften und zweimal an Olympischen Spielen.