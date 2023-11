Abfahrt der Männer auch am Sonntag abgesagt

Nachdem die Abfahrt der Männer am Weltcup in Zermatt/Cervinia am Samstag abgesagt werden musste, wurde sie auch für Sonntag abgeblasen. Dies teilte die Fis am frühen Sonntagmorgen mit. In einem X-Post heisst es:

«Aufgrund des konstanten heftigen Schneefalls und dem Wind kann das Rennen heute nicht stattfinden.»

Bereits am Samstag wurde das Rennen aufgrund von Schneefall und Wind abgesagt. Nachdem im letzten Jahr der Schnee gefehlt hatte, gab es jetzt viel davon. Dazu verunmöglichten die Windverhältnisse die Durchführung der beiden Rennen auf der höchstgelegenen Strecke des Weltcups. Es ist ein harter Schlag für das Organisationskomitee um Chef Franz Julen sowie die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die in den letzten Tag im Einsatz gestanden waren.

Das «Speed Opening» in Zermatt/Cervinia könnte aber zumindest zur Hälfte doch noch stattfinden. Am kommenden Wochenende stehen zwei Abfahrten der Frauen auf dem Programm.

