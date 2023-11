Zu viel Schnee und Wind: Abfahrtspremiere vom Samstag in Zermatt ist abgesagt

Morgen stünde in Zermatt und Cervinia eine weitere Abfahrt auf dem Programm. Die Wetterprognosen für den Sonntag sehen allerdings ebenfalls nicht gut aus. Es ist weiterer Schneefall und im Laufe des Tages stärker werdender Wind angesagt.

Wie der Ski-Weltverband FIS mitteilt, musste das Rennen wegen Sicherheitsbedenken gestrichen werden. In der Nacht wütenden im Bereich der Strecke Orkanböen und der Wind bläst auch am Samstagmorgen noch zügig. Zudem hat es im Laufe der Nacht noch zusätzlichen Schnee gegeben.

Die gestrige Hoffnung des Organisationskomitees der Weltcuprennen in Zermatt und Cervinia fruchtet nicht: Nachdem die letzten beiden Trainings wegen schlechter Sicht und Schneefall abgesagt werden mussten, fällt nun auch die Abfahrt vom Samstag dem Wetter zum Opfer.

Am Donnerstag und Freitag haben schon die Trainings nicht stattfinden können. Nun fällt auch die Abfahrt vom Samstag in Zermatt dem Wetter zum Opfer.

Am Donnerstag und Freitag haben schon die Trainings nicht stattfinden können. Nun fällt auch die Abfahrt vom Samstag in Zermatt dem Wetter zum Opfer. Bild: keystone

Abfahrt Männer: Niels Hintermann holt am 4. März 2022 seinen ersten Abfahrtssieg überhaupt. In Kvitfjell gewinnt der Zürcher zeitgleich mit dem Kanadier Cameron Alexander.

Der Solothurner Eishockey-Profi Lian Bichsel sammelt seine ersten Erfahrungen im nordamerikanischen Eishockey. Die NHL ist für den 19-Jährigen greifbar nah. Trotzdem muss er bald eine wichtige Entscheidung treffen.

«Should I stay or should I go?» heisst eines der bekanntesten Lieder der britischen Punk-Band «The Clash». «Soll ich bleiben oder soll ich gehen?» lautet auch die Frage, die sich in wenigen Wochen für Lian Bichsel stellt. Doch dazu später mehr.