10 Erinnerungen von Trainerlegende Karl Frehsner an die Lauberhornrennen

«Ich kannte die Mutter von Gernot, die ehemalige Rennfahrerin Traudl Eder, von Jugendzeiten an sehr gut. Wenn dann so ein Unfall passiert, den ich übrigens vom Pistenrand her miterlebte, nimmt es dich noch mehr her. Unser Teamarzt Hans Spring war gleichzeitig auch Rennarzt am Lauberhorn und rasch am Unfallort. Ich konnte in der Nacht danach kein Auge zu tun. Dann kam das Telefon von Hans, dass der Fahrer verstorben sei. Ich habe auch heute noch Kontakt zur Mutter. Wir reden über vieles, aber nicht darüber.



Wie habe ich das Ereignis verarbeitet? Man muss darüber hinwegkommen. Ich weiss, dass es ein solches Zusammenspiel bei einem Sturz in Tausend Fällen höchstens einmal gibt. Dennoch denke ich heute manchmal noch daran. Aber sich an etwas erinnern zu können, ist trotz aller Tragik auch ein Geschenk. Meine Frau, mit der ich über 60 Jahre lang verheiratet bin, ist dement. Sie kann sich an überhaupt nichts mehr erinnern. Damit werde ich fast nicht fertig.»​