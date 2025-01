Marco Odermatt überzeugte am Sonntag nicht nur auf der Piste, sondern auch beim «Vogellisi». Bild: keystone

Nach der Gesangseinlage von Odermatt: Auch diese Sportler brillierten mit ihrer Stimme

Marco Odermatt sorgte am Sonntag in Adelboden mit seiner Gesangseinlage zum «Vogellisi» für eine schöne Szene. Der dreifache Gesamtweltcupsieger ist aber bei weitem nicht der einzige Sportler, der sein Gesangstalent bereits unter Beweis stellte.

Mehr «Sport»

Nach seinem vierten Sieg in Serie auf dem «Chuenisbärgli» in Adelboden macht Marco Odermatt so richtig Stimmung und singt mit den Zuschauern das bekannte Schweizer Mundart-Lied «Vogellisi».



Eine gelungene Gesangseinlage, doch auch andere Spitzensportler wie Tennis-Superstar Roger Federer oder Bayern-Fussballer Thomas Müller sorgten mit ihrer Stimme schon für gute Stimmung.

Marco Odermatt singt nach seinem Sieg in Adelboden das «Vogellisi». Video: instagram

Roger Federer

Im September 2009 kämpft die Schweiz im Davis Cup gegen Italien um den Ligaerhalt. Vor den letzten beiden Spielen liegt die Schweiz mit 2:1 in Führung. Mit einem 3:0-Satzsieg sichert Roger Federer der Schweiz in Genua den Klassenerhalt.

Nach dem Spiel geht es in einem Festzelt mit den ungefähr 100 mitgereisten Fans und den Spielern zum traditionellen Apéro. Natürlich ist auch Federer dabei, und die damalige Nummer 1 der Welt lässt es sich nicht nehmen, selbst ein Ständchen zu singen. «Ich fange an und ihr singt es mir dann nach», erklärt Federer dem Publikum seinen Plan.

Der legendäre Auftritt von Roger Federer. Video: YouTube/Eric Sauvignon

Mit einem «Where are we from?» startet Federer den Chor und das Publikum macht sofort mit. Das Highlight des Auftritts war dann das: «Who is the beeest? Better than the reeest?». Wie nüchtern Federer bei diesem Auftritt war, ist nicht nachweisbar.

Neymar Junior

Erinnerst du dich noch an den Superhit aus dem Jahr 2012? Der Brasilianer Michel Télo stürmte damals mit «Ai Se Eu Te Pego» weltweit die Charts und stand auch in der Schweiz in der Hitparade über das ganze Jahr gesehen ganz zuoberst.

Ab 1:20 Minuten startet der Auftritt von Neymar. Video: YouTube/Cliparium

Bei einem Konzert von Télo gab es einen ganz besonderen Gast: der damals noch sehr junge Neymar Junior stand plötzlich mit auf der Bühne und unterstützte seinen Landsmann bei seinem Auftritt.

Der damals noch beim FC Santos spielende Neymar war mitverantwortlich für den Erfolg des Songs. Auf Youtube ging ein Video von Neymar viral, wie er zum brasilianischen Song von Michel Télo einen Tanz aufführte.

Neymar tanzt in der Kabine zu «Ai Se Eu Te Pego». Video: YouTube/Oski Drifter

Marc Cucurella

Liebe Fans der deutschen Nationalmannschaft, jetzt müsst ihr ganz stark sein. Auch Marc Cucurella, der im vergangenen Jahr besonders wegen seines nicht gepfiffenen Handspiels im EM-Halbfinal gegen die DFB-Elf im Fokus stand, sang nach dem Triumph der Spanier bei der Ankunft in der Heimat einen Song. Und zwar einen über sich selbst.

«Cucu, Cucuerlla isst eine Paella. Cucu, Cucrella trinkt ein Bier und Haaland, du zitterst besser, Cucurella kommt», gab der Spieler von Chelsea zum Besten. Besonders die Passage gegen Haaland alterte nicht sonderlich gut – im ersten Spiel der neuen Saison traf Chelsea auf Manchester City. Erling Haaland reagierte eiskalt auf den Song von Cucurella und schüttelte den Spanier vor dem 1:0 locker ab.

Erling Haaland gab seine Antwort auf den Song von Cucurella auf dem Platz. Bild: www.imago-images.de

Manchester City konnte die Partie mit 2:0 für sich entscheiden und nach dem Spiel sagte Haaland in einem Interview: «Letztes Jahr hat er mich um mein Trikot gebeten, und jetzt fängt er an, über mich zu singen.»

Deutsche Nationalmannschaft

Auch die deutsche Nationalmannschaft war nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in richtiger Feierlaune. So sangen die frisch gekürten Weltmeister beispielsweise mit der Schlagersängerin Helene Fischer den Hit «Atemlos».

Aber auch die Spieler selbst waren beim grossen Empfang in Berlin kreativ geworden. So sang Julian Draxler für Mitspieler Kevin Grosskreutz einen eigenen Song. Einige Monate vor der WM in Brasilien sorgte Grosskreutz nach einem Dönerwurf für negative Schlagzeilen. «Grosskreutz rück den Döner raus», stimmte Draxler an und die ganze Fanmeile machte mit.

Draxler singt: «Grosskreutz rück den Döner raus.» Video: YouTube/Tomek Bo

Auch Roman Weidenfeller, Shkodran Mustafi, André Schürrle, Miroslav Klose, Mario Götze und Toni Kroos lieferten einen gesanglichen Auftritt: gebückt liefen die Nationalspieler auf die Bühne und sangen: «So gehn die Gauchos, die Gauchos die gehn so.» Danach wurde der Text geändert auf: «So gehn die Deutschen» und ungefähr eine Million Menschen tanzten vor dem Brandenburger Tor euphorisch mit. Bei Finalgegner Argentinien kam der Song allerdings weniger gut an.

So gehn die Deutschen an der Parade nach dem Weltmeistertitel. Video: YouTube/Mausi Lugner

Schweizer Nationalmannschaft

Nicht nur die deutsche Nationalmannschaft kann singen, auch die Schweizer Nati sorgte im Jahr 2020 während der Corona-Pandemie für ein musikalisches Highlight.

«Die Spieler des Schweizer A-Nationalteams wollten ein Zeichen setzen und hatten sich vom viralen Clip mit dem Song «Imagine» inspirieren lassen. «Diese Botschaft soll euch Mut und Hoffnung geben», teilte der Schweizerische Fussballverband mit und Yann Sommer verkündete am Ende des Videos, dass das Team an den Berufsverband des Pflegefachpersonals spenden werde.

Thomas Müller und David Alaba

Im Jahr 2016 konnte Bayern München das Double gewinnen und die beiden Spieler Thomas Müller und David Alaba feierten nach dem Pokalsieg in Berlin ausgiebig. Bei einem Auftritt der österreichischen Band Seiler und Speer singen die beiden beim Hit «Ham kummst» mit.

Die Performance von Thmoas Müller und David Alaba. Video: YouTube/FC Bayern München

Besonders Thomas Müller trat so auf, als hätte er dieses Lied schon öfters gesungen. In den Kommentaren wünschte sich ein Fan, dass der Deutsche sein Land am Eurovision Song Contest vertreten sollte.

FC Zürich

Für die Fans des FC Zürich gab es am Heiligabend im Jahr 2021 ein besonderes Geschenk. Die Mannschaften der Männer und Frauen stellten sich vor die Kamera und sangen «Last Christmas», den Weihnachtsklassiker schlechthin.

Last Christmas in der FCZ-Edition. Video: YouTube/FC Zürich

Zwar wurden nicht alle Töne richtig getroffen, dafür konnte der FCZ in dieser Saison auf dem Platz überzeugen und wurde am Ende der Spielzeit bei den Frauen und Männern Schweizer Meister.

Denis Shapovalov

«Vielleicht wird das ja mein zweites Standbein, wenn ich einmal mit dem Tennis aufhören sollte. Es ist einfach ein Hobby von mir, ich mag es sehr», sagte Denis Shapovalov, nachdem er 2019 in Indian Wells gegen Marin Cilic gewinnen konnte, in den Achtelfinal vorstiess und danach seine Rap-Künste gezeigt hatte.



Denis Shapovalov rappt nach seinem Sieg. Video: YouTube/Tennis TV

Nach einem holpernden Start kam Shapovalov langsam in Fahrt und gestand nach seinem Kurzauftritt: «Um ehrlich zu sein, ich war beim Rap nervöser als vor dem Match.»

Sebastian Vettel

Von 2015 bis 2020 war Sebastian Vettel bei Ferrari unter Vertrag und fuhr für die Scuderia insgesamt 14 Siege ein. Einen Weltmeistertitel konnte Vettel mit den Italienern allerdings nie feiern. Nach seinem letzten Renenn für Ferrari sang Vettel zum Abschied auf Italienisch für sein Team zur Melodie von Adriano Celentanos «Azzurro».

Nach seiner Zeit bei Ferrari fuhr der vierfache Weltmeister noch zwei Jahre bei Aston Martin, bevor er seine erfolgreiche Karriere beendete.

Borussia Dortmund

Bei vielen Fussball-Mannschaften ist es Tradition, dass neue Spieler im ersten Trainingslager ein Lied vorsingen müssen. So mussten auch die Neuzugänge von Borussia Dortmund im Sommer 2020 beim Aufnahmeritual mitmachen.

Besonders Yousoffa Moukoko zeigte, dass er auch als Sänger Talent hätte und überzeugte mit seinem Auftritt zum Song «Ramenez la coupe a la maison». Das Lied handelt vom Weltmeistertitel der Franzosen im Jahr 2018.

Auch die heutigen Weltstars Jude Bellingham und Erling Haaland wurden nicht verschont und mussten ihre Songs zum Besten geben.