wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Ski

Ski: Hermann Maier über Marco Odermatt und Marcel Hirscher

ABD0167_20250121 - KITZB
Hermann Maier ist sicher, dass die Österreicher in dieser Saison vorne dabei sein werden.Bild: APA/APA

«Odermatt war schon letztes Jahr schlagbar»: Ösi-Legende Maier mit Kampfansage

Nach einer Horrorsaison möchten die österreichischen Skifahrer wieder angreifen. Hermann Maier ist sich sehr sicher, dass seine Landsleute bald wieder ganz vorne anzutreffen sind und schiesst auch leicht gegen die Schweiz.
12.11.2025, 11:0712.11.2025, 11:17

Am kommenden Wochenende geht die Ski-Saison in Levi weiter und wird langsam aber sicher richtig lanciert. Die Vorfreude ist trotz einer schwachen letzten Saison in Österreich gross und der legendäre Hermann Maier ist sicher, dass Rot-Weiss-Rot bald wieder ganz vorne anzutreffen ist.

Gegenüber dem Newsportal «Heute» zeigt sich der «Herminator» optimistisch: «Ich hatte schon vorige Saison das Gefühl, dass die Talsohle durchschritten ist. Die WM hat gut funktioniert, und einige Neue haben tolle Leistungen gebracht. Ich glaube, dass wir in allen Bereichen gut aufgestellt sind und eine bessere Saison erleben.»

Gemäss Maier muss sich gar Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt warm anziehen, um den Titel zu verteidigen. «Marco Odermatt war letztes Jahr auch schon zu schlagen gewesen und hatte nicht seine beste Saison.» In zwei seiner Landsmänner hat der 52-Jährige besonderes Vertrauen: Marco Schwarz, der es im letzten Jahr nach der Verletzung noch schwer hatte, sowie Raphael Haaser.

epa11993183 Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men&#039;s World Cup overall crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley, Idaho, USA, 27 March 2025. EPA/JEAN-C ...
Im letzten Winter gewann Odermatt zum vierten Mal den Gesamtweltcup.Bild: keystone

Schwarz blickt auf einen starken Saisonstart in Sölden zurück, einzig Odermatt, war im Riesenslalom noch schneller als der 30-Jährige. Bereits in der Saison 2023/24 konnte Schwarz mit Odi mithalten, bis er sich in Bormio einen Kreuzbandriss, Meniskusriss und Knorpelschaden am rechten Knie zuzog.

Als Maier gefragt wird, wie die Schweizer den Österreichern in den letzten Jahren davongefahren sind, sagt Maier nicht ganz ernst gemeint: «Die Schweizer mussten irgendwann einmal aufholen, weil im Endeffekt waren die über Jahre weg.» Wenn er an seine aktive Zeit zurückdenke, habe es in der Schweiz «eine Jammerei wie jetzt in Österreich» gegeben.

Maier selbst gehört zu den besten Skifahrern der Geschichte, gewann viermal den Gesamtweltcup, wurde zweimal Olympiasieger und dreimal Weltmeister. Insgesamt konnte sich der mittlerweile 52-Jährige über 54 Weltcupsiege freuen. Ein noch erfolgreicherer Skifahrer als Maier ist Marcel Hirscher. Der achtfache Gesamtweltcupsieger steht vor seiner zweiten Saison nach dem Comeback.

Marcel Hirscher veut continuer
Seit der letzten Saison startet Marcel Hirscher für Österreich.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Auch ihm traut Maier weiterhin viel zu: «Marcel ist sicher alles zuzutrauen. Quali-Probleme wird er in Holland auch für Olympia keine haben. Vielleicht holt er den Olympiasieg. Das wäre natürlich eine Sensation, ein riesiger Kracher.» Im letzten Winter fuhr Hirscher vor seiner Verletzung, welche er sich im Training zuzog, nur in Sölden in die Punkte. (riz)

Interview
«Irgendwann ist auch mal gut mit diesem aus dem Koffer leben»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
1 / 48
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
Am 8. Oktober 1997 wird Marco Odermatt in Stans NW geboren. Zwei Jahre und zwei Monate später steht Klein-Marco erstmals auf Skiern.
quelle: marco odermatt / marco odermatt
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mikaela Shiffrin ist nicht nur die beste Skifahrerin der Welt – sie kann auch noch singen!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Tesla kollabiert in Deutschland
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
5
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
Meistkommentiert
1
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
2
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
3
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
4
«Ich habe nie gelernt, aktiv Hilfe zu holen, ist das ein Männer-Ding?»
5
Grossspender für Service-Citoyen-Initiative: Er kämpft gegen «Männerbenachteiligung»
Meistgeteilt
1
Kanadische Olympiasorgen und Aufstand der Jugend – 7 Erkenntnisse aus dem 1. NHL-Monat
2
Schweizerinnen gewinnen an Schiess-WM Silber +++ Alcaraz in Turin auf Kurs
3
Trump will der Schweiz «helfen» – das wissen wir über den möglichen Zoll-Deal
4
Die Preisschere zwischen Stromern und Verbrennern schliesst sich weiter
5
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
Er schickte Superstar Doncic weg – Dallas feuert «meistgehassten GM der NBA»
Er war verantwortlich für einen Transfer, der die Fans der Dallas Mavericks noch heute erzürnen lässt. Nun aber haben sich die Texaner von Nico Harrison getrennt. Als Nachfolger wird auch ein ganz grosser Name gehandelt.
Die Dallas Mavericks haben personelle Konsequenzen gezogen. Neun Monate nach dem spektakulären wie überraschenden Wechsel von Luka Dončić zu den Los Angeles Lakers hat sich der NBA-Klub vom verantwortlichen General Manager Nico Harrison getrennt. Das teilte die Franchise am Montag mit.
Zur Story