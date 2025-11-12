Hermann Maier ist sicher, dass die Österreicher in dieser Saison vorne dabei sein werden. Bild: APA/APA

«Odermatt war schon letztes Jahr schlagbar»: Ösi-Legende Maier mit Kampfansage

Nach einer Horrorsaison möchten die österreichischen Skifahrer wieder angreifen. Hermann Maier ist sich sehr sicher, dass seine Landsleute bald wieder ganz vorne anzutreffen sind und schiesst auch leicht gegen die Schweiz.

Am kommenden Wochenende geht die Ski-Saison in Levi weiter und wird langsam aber sicher richtig lanciert. Die Vorfreude ist trotz einer schwachen letzten Saison in Österreich gross und der legendäre Hermann Maier ist sicher, dass Rot-Weiss-Rot bald wieder ganz vorne anzutreffen ist.

Gegenüber dem Newsportal «Heute» zeigt sich der «Herminator» optimistisch: «Ich hatte schon vorige Saison das Gefühl, dass die Talsohle durchschritten ist. Die WM hat gut funktioniert, und einige Neue haben tolle Leistungen gebracht. Ich glaube, dass wir in allen Bereichen gut aufgestellt sind und eine bessere Saison erleben.»

Gemäss Maier muss sich gar Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt warm anziehen, um den Titel zu verteidigen. «Marco Odermatt war letztes Jahr auch schon zu schlagen gewesen und hatte nicht seine beste Saison.» In zwei seiner Landsmänner hat der 52-Jährige besonderes Vertrauen: Marco Schwarz, der es im letzten Jahr nach der Verletzung noch schwer hatte, sowie Raphael Haaser.

Im letzten Winter gewann Odermatt zum vierten Mal den Gesamtweltcup. Bild: keystone

Schwarz blickt auf einen starken Saisonstart in Sölden zurück, einzig Odermatt, war im Riesenslalom noch schneller als der 30-Jährige. Bereits in der Saison 2023/24 konnte Schwarz mit Odi mithalten, bis er sich in Bormio einen Kreuzbandriss, Meniskusriss und Knorpelschaden am rechten Knie zuzog.

Als Maier gefragt wird, wie die Schweizer den Österreichern in den letzten Jahren davongefahren sind, sagt Maier nicht ganz ernst gemeint: «Die Schweizer mussten irgendwann einmal aufholen, weil im Endeffekt waren die über Jahre weg.» Wenn er an seine aktive Zeit zurückdenke, habe es in der Schweiz «eine Jammerei wie jetzt in Österreich» gegeben.

Maier selbst gehört zu den besten Skifahrern der Geschichte, gewann viermal den Gesamtweltcup, wurde zweimal Olympiasieger und dreimal Weltmeister. Insgesamt konnte sich der mittlerweile 52-Jährige über 54 Weltcupsiege freuen. Ein noch erfolgreicherer Skifahrer als Maier ist Marcel Hirscher. Der achtfache Gesamtweltcupsieger steht vor seiner zweiten Saison nach dem Comeback.

Seit der letzten Saison startet Marcel Hirscher für Österreich. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Auch ihm traut Maier weiterhin viel zu: «Marcel ist sicher alles zuzutrauen. Quali-Probleme wird er in Holland auch für Olympia keine haben. Vielleicht holt er den Olympiasieg. Das wäre natürlich eine Sensation, ein riesiger Kracher.» Im letzten Winter fuhr Hirscher vor seiner Verletzung, welche er sich im Training zuzog, nur in Sölden in die Punkte. (riz)