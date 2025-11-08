Die Skisaison kann allmählich losgehen: Erste Pisten und Lifte sind bereits geöffnet. Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Erste Pisten sind offen: An diesen Tagen starten die Skigebiete in die Wintersaison

Der erste Schnee liegt in den Bergen, der Nebel ist ein guter Grund für einen Ausflug in die Höhe. Doch viele Skipisten sind noch geschlossen. Aber nicht mehr lange. Und auch nicht alle.

Vroni Fehlmann Folge mir

Die Temperaturen liegen am Morgen im einstelligen Bereich und der Nebel hängt hartnäckig über dem Flachland. Eigentlich wären die Voraussetzungen für einen Tag auf der Piste vom Flachland aus gesehen schon mal ideal. Doch die Hauptsaison hat noch nicht richtig begonnen.

Trotzdem müssen die Ski und Snowboards nicht unbedingt im Keller ausharren: Die ersten Skigebiete haben bereits geöffnet. Der Titlis-Gletscher ist beispielsweise schon seit dem 11. Oktober geöffnet. Wegen der Revision der Titlis Rotair ist derzeit aber kein Skibetrieb möglich, erst am 15. November wieder. Auch in Saas-Fee oder am Schilthorn sind bereits erste Lifte offen.

Andere Skigebiete folgen noch im November, während die Hauptsaison bei manchen erst im Dezember startet.

An diesen Tagen starten die Skigebiete in die Wintersaison:

Adelboden-Lenk : 22. November

: 22. November Aletsch Arena : 6. Dezember

: 6. Dezember Andermatt/Sedrun/Disentis : 13. Dezember (Andermatt-Oberalppass-Sedrun, täglich, allenfalls früher schon an Wochenenden) bzw. 20. Dezember (Disentis, täglich, allenfalls ab 29. November auch schon an Wochenenden). Gemsstock ab 15. November durchgehender Betrieb

: 13. Dezember (Andermatt-Oberalppass-Sedrun, täglich, allenfalls früher schon an Wochenenden) bzw. 20. Dezember (Disentis, täglich, allenfalls ab 29. November auch schon an Wochenenden). Gemsstock ab 15. November durchgehender Betrieb Arosa – Lenzerheide : 25. Oktober bzw. 29. November (Vorsaison, nur am Wochenende), Start Hauptsaison am 20. Dezember

: 25. Oktober bzw. 29. November (Vorsaison, nur am Wochenende), Start Hauptsaison am 20. Dezember Corviglia : 29. November

: 29. November Crans-Montana : 29. November (schrittweise Eröffnung)

: 29. November (schrittweise Eröffnung) Davos Klosters : 14. November (Parsenn Davos, Wochenende) bzw. 21. November (täglich) und 28. November (Parsenn Klosters, täglich, und Jakobshorn, Wochenende)

: 14. November (Parsenn Davos, Wochenende) bzw. 21. November (täglich) und 28. November (Parsenn Klosters, täglich, und Jakobshorn, Wochenende) Diavolezza : 18. Oktober

: 18. Oktober Engelberg-Titlis : 15. November (Stand-Trübsee) bzw. 6. Dezember

: 15. November (Stand-Trübsee) bzw. 6. Dezember Flumserberg : Voraussichtlich zweite Novemberhälfte

: Voraussichtlich zweite Novemberhälfte Glacier 3000 : 8. November

: 8. November Grindelwald : 15. November (Grindelwald-Wengen) bzw. 7. Dezember (Männlichen) und 20. Dezember (Grindelwald-First)

: 15. November (Grindelwald-Wengen) bzw. 7. Dezember (Männlichen) und 20. Dezember (Grindelwald-First) Hoch-Ybrig : Sobald es die Schnee- und Wetterverhältnisse zulassen

: Sobald es die Schnee- und Wetterverhältnisse zulassen Klewenalp : 13. Dezember

: 13. Dezember Laax/Flims/Falera : 29. November (Vorsaison) bzw. 19. Dezember (täglich)

: 29. November (Vorsaison) bzw. 19. Dezember (täglich) Meiringen-Hasliberg : 20. Dezember

: 20. Dezember Melchsee-Frutt : 13. Dezember

: 13. Dezember Portes du Soleil : 20. Dezember

: 20. Dezember Saastal : 1. November (Saas-Fee) bzw. 19. Dezember (Saas-Grund) und 20. Dezember (Saas-Almagell und Saas-Balen)

: 1. November (Saas-Fee) bzw. 19. Dezember (Saas-Grund) und 20. Dezember (Saas-Almagell und Saas-Balen) Sattel – Hochstuckli : 29. November (Wochenende) bzw. 20. Dezember (täglich)

: 29. November (Wochenende) bzw. 20. Dezember (täglich) Schilthorn – Piz Gloria : 1. November (Wochenende) bzw. 22. November (täglich)

: 1. November (Wochenende) bzw. 22. November (täglich) Silvretta Montafon : Mitte November (Wochenende) bzw. 28. November (täglich)

: Mitte November (Wochenende) bzw. 28. November (täglich) Sörenberg : 29. November (Wochenende) bzw. 20. Dezember (täglich)

: 29. November (Wochenende) bzw. 20. Dezember (täglich) Stoos : 13. Dezember

: 13. Dezember Verbier – 4 Vallées : 1. November (Lac des Vaux, nur an Wochenenden) bzw. 29. November (täglich), offizielle Eröffnung am 6. Dezember

: 1. November (Lac des Vaux, nur an Wochenenden) bzw. 29. November (täglich), offizielle Eröffnung am 6. Dezember Zermatt: 1. November (Sunnegga/Rothorn) bzw. 29. November (Gornergrat)

Natürlich bedingen die Saisoneröffnungen auch genügend Schnee. Es kann deshalb noch zu Verschiebungen kommen. Auch andere Witterungsbedingungen wie der Wind spielen eine Rolle. Vor dem Ausflug solltest du dich deshalb auf der jeweiligen Website informieren, welche Lifte und Pisten geöffnet sind.