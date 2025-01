Die Ski-Welt feiert Odermatt für seine Linie im Kernen-S – die Sache hat aber einen Haken

Bei der Abfahrt am Samstag geht der Schweizer beim Kernen-S nicht mehr völliges Risiko, nimmt etwas Tempo raus – und das zahlt sich aus: Die Linie stimmt, der 27-Jährige rast in der Folge ungefährdet zu seinem 43. Weltcupsieg und krönt sich zum dritten Mal in Folge zum Abfahrtskönig am Lauberhorn. (ome)

Die Szene und der Vergleich mit anderen Fahrern wird nun in den sozialen Medien gefeiert. In einem Video, hochgeladen von Eurosport und der FIS, heisst es: «Marco Odermatt ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Wenn seine Konkurrenten vor einer grossen Kurve langsamer werden, macht Odermatt das Gegenteil.»

Und das Kernen-S hat keiner so gut im Griff wie Marco Odermatt. Das hat der Schweizer Ski-Star in den letzten Jahren oft bewiesen.

Das Kernen-S hat unter Skifans Legendenstatus. Es ist eine Schlüsselstelle am Lauberhorn, dieser Abschnitt kann in Wengen über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Wie Magier Andy Schmid die Schweiz in die erweiterte Handball-Weltspitze führt

Er ist ein Greenhorn an der Seitenlinie, zaubert aber an seinem ersten WM-Turnier schon wie ein abgezockter Profi. Andy Schmid hat seine junge, geschwächte Mannschaft zu unerwarteten Höhenflügen geführt. Die Belohnung: die WM-Hauptrunde.

Er kann einem Zebra nicht die Streifen wegzaubern. Er kann auch nicht einen Esel in ein Rennpferd verwandeln. Aber Magie steckt gleichwohl in der Arbeit von Andy Schmid, der erst vor zehn Monaten den Job als Handball-Nationaltrainer übernommen hat. Jedenfalls legt er bereits seine Meisterprüfung ab, indem er die Schweiz an der WM in der schwierigsten Gruppe in die Hauptrunde führt.