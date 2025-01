Video: watson/Emanuella Kälin

So überschwänglich wurde der Sieg von Marco Odermatt gefeiert

Schon im letzten Jahr war Marco Odermatt am Lauberhorn nicht zu schlagen und gewann sowohl die verkürzte Abfahrt als auch jene vom Originalstart. Am Samstag holte sich der 27-Jährige dann den dritten Abfahrtssieg in Wengen. Obwohl schon sein Teamkollege Franjo von Allmen, der Super-G-Sieger vom Freitag, eine hervorragende Fahrt in den Schnee zauberte, konnte Odermatt noch einen draufsetzen.

Mit der schnellsten am Lauberhorn je gemessenen Zeit setzte sich der Nidwaldner deutlich an die Spitze. Den Grundstein dafür legte er einmal mehr im Abschnitt vom Hundschopf bis zum Brüggli-S, das in diesem Jahr etwas entschärft wurde. Natürlich sorgte er mit seiner überragenden Fahrt auch bei den Kommentatoren für helle Begeisterung.

