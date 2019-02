Sport

Ski: Pinturault gewinnt Kombi – Caviezel und Meillard in den Top10



Kombination in Bansko, Endstand 1. Alexis Pinturault (FRA) 1:55.55

2. Marcel Hirscher (AUT) +0.68

3. Stefan Hadalin (SLO) +0.69

6. Mauro Caviezel (SUI) +1.17

10. Loic Meillard (SUI) +1.90

15. Gino Caviezel (SUI) +2.62

18. Stefan Rogentin (SUI) +2.83

21. Marco Odermatt (SUI) +3.17

27. Niels Hintermann (SUI) +5.02 Out: Luca Aerni (SUI)



Pinturault gewinnt Kombi vor Hirscher – Caviezel und Meillard in den Top 10

Mit dem Sieg des Weltmeisters geht die Weltcup-Kombination in Bansko zu Ende. Der Franzose Alexis Pinturault gewinnt das Rennen, womit er auch die Disziplinenwertung für sich entscheidet.

Pinturault siegte 68 Hundertstel vor dem Österreicher Marcel Hirscher, dem Olympiasieger in der Kombination. Damit errang der 27-Jährige Franzose seinen 22. Weltcupsieg, den achten in der Kombination. Pinturault ist schon seit Jahren der dominierende Kombinierer. In den letzten sieben Saisons hat er immer zumindest einmal in seiner stärksten Sparte gewonnen.

Mauro Caviezel, der mit Bestzeit im Super-G geglänzt hatte, fiel im Slalom noch auf Platz 6 zurück. 1,17 Sekunden verlor er schliesslich auf Pinturault. Mit Loïc Meillard (10.) schaffte es zudem ein zweiter Schweizer in die Top 10.

Eine grosse Chance vergab Luca Aerni. Der Berner, im Super-G mit Nummer 1 gestartet, passierte bei der letzten Zwischenzeit kurz vor dem Ziel als Schnellster, fuhr dann aber an einem Tor vorbei. Als starker Slalomfahrer hätte der Kombinations-Weltmeister von 2017 zumindest um einen Platz auf dem Podium mitfahren können. (zap/sda)

