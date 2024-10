Am Sonntag startet Marcel Hirscher wieder im Weltcup – dann aber für die Niederlande. Bild: AP/AP

Comeback perfekt! Marcel Hirscher bestätigt Start in Sölden

Marco Odermatt hat einen zusätzlichen Konkurrenten: Marcel Hirscher bestätigt sein Comeback schon am Sonntag beim Riesenslalomauftakt in Sölden.

Lange gab es Verwirrung um das mögliche Comeback von Ski-Superstar Marcel Hirscher. Nun herrscht Klarheit. Der 35-Jährige steht beim Saisonauftakt in Sölden am Sonntag am Start.

Den Entscheid gab Hirschers Skifirma «Van Deer» auf Instagram bekannt. «Wenn aus Perfektion Leidenschaft wird, entstehen magische Dinge», steht unter dem Video, das Hirscher beim Training zeigt.

Am Dienstag noch hatte Hirscher eine Meldung des niederländischen Verbandes dementiert, der seinen Start beim Riesenslalom auf dem Rettenbach-Gletscher bereits als perfekt vermeldet hatte. Er werde nur dann starten, wenn er sich auch wirklich wohl und konkurrenzfähig fühle, sagte er. Das scheint nun der Fall zu sein.

Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger war im Sommer 2019 vom Spitzensport zurückgetreten. Nun startet der Salzburger für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter. (nih/sda)