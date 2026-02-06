Das Wetter sorgt in Cortina erneut für Probleme. Bild: keystone

Drohen nun Verschiebungen? Das zweite Abfahrtstraining der Frauen ist unterbrochen

Die Olympischen Spiele wurden noch nicht einmal eröffnet und schon könnten die ersten Verschiebungen drohen. Nachdem das erste Abfahrtstraining der Frauen bereits vorzeitig abgesagt worden war, ist das zweite Training in Cortina d'Ampezzo aktuell unterbrochen.

Timo Rizzi Folge mir

Nachdem das am gestrigen Donnerstag geplante Training abgesagt werden musste, startete der Testlauf am Freitag mit einem frühen Schock: Ilka Stuhec stürzte mit der ersten Startnummer. Die Slowenin konnte danach aber selbständig ins Ziel fahren. Dennoch wurde das Training für mehrere Minuten unterbrochen.

Danach konnten nur Federica Brignone, Ariane Rädler und Nina Ortlieb starten, bevor es erneut zu einem Unterbruch kam. Die Fahrerinnen im Ziel zeigten mit Kopfschütteln, dass sie mit den Pistenbedingungen und den Wetterverhältnissen nicht zufrieden waren. In den letzten Tagen machte der starke Schneefall den Pistenarbeitern zu schaffen.

Auch der Nebel im oberen Streckenabschnitt sorgte für Probleme. Bei Nina Ortlieb war der Frust nach ihrem Lauf sehr gross. Gegenüber ORF sagte die Österreicherin: «Plötzlich fuhr ich in eine Nebelwand. Ich rechnete damit, dass jemand gleich die gelbe Flagge schwenken würde, aber ich hätte diese wahrscheinlich gar nicht gesehen.»

Nina Ortlieb war nach dem Training frustriert. Bild: keystone

Derzeit ist das Training unterbrochen, gegen 12.45 Uhr soll ein nächster Anlauf genommen werden. Sollte dieser nicht gelingen und das Training abgebrochen werden, könnte bereits die erste Verschiebung drohen. Vor der Abfahrt ist ein Training Pflicht, die letzte Chance dazu böte sich am Samstag. Die Wettervorhersage scheint gut, sollte aber auch das dritte Training abgesagt werden, muss die olympische Abfahrt verschoben werden.

Männer schonen sich

In Bormio konnten die Männer noch ein letztes Mal vor der olympischen Abfahrt trainieren. Die meisten Rennfahrer liessen es sehr gemütlich angehen. James Crawford setzte eine deutliche Bestzeit.

Bei den Schweizern kam es bei Franjo von Allmen und Marco Odermatt zu einem Schockmoment. Beide konnten einen Sturz nach einem Verschneider gerade noch so verhindern.

Marco Odermatt erlebte eine Schrecksekunde. Bild: keystone

Alexis Monney brach den Lauf nach der dritten Zwischenzeit ab. Positiv für den Schweizer ist, dass er bis zum Abbruch der Schnellste war. Gar nicht an den Start ging der vierte Schweizer Vertreter Stefan Rogentin. Auch die Italiener Giovanni Franzoni, Florian Schieder und Mattia Casse verzichteten am Freitagmittag auf das Training.