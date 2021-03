Sport

Ski

Ski alpin: Zenhäusern fährt aufs Slalom-Podest – Pinturault scheidet aus



Männer-Slalom in Kranjska Gora 1. Clément Noël (FRA) 1:47.51

2. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +0.62

3. Ramon Zenhäusern (SUI) +0.71 4. Loic Meillard (SUI) +0.90 11. Daniel Yule (SUI) +2.16

Out: Simonet, Nef, Aerni (SUI), Pinturault (FRA)

Bild: keystone

Zenhäusern fährt bei Noël-Triumph aufs Podest – Pinturault holt keine Punkte

Ramon Zenhäusern sichert sich im bei schwierigsten Bedingungen ausgetragenen Weltcup-Slalom in Kranjska Gora einen weiteren Podestplatz. Der Walliser wird vor Teamkollege Loïc Meillard Dritter.

Besser als Zenhäusern und Meillard waren bei teilweise heftigstem Schneefall, eingeschränkter Sicht und auf einer stetig ruppiger werdenden Piste nur zwei Franzosen. Clément Noël feierte vor Landsmann Victor Muffat-Jeandet seinen achten Weltcup-Sieg, den zweiten in diesem Winter. Ein Sieger war auch Marco Schwarz. Der Österreicher steht vorzeitig als Gewinner der kleinen Kristallkugel fest.

Die kleine Kugel ist vergeben: tabelle: srf

Zenhäusern zeigte eine weitere ganz starke Leistung auf dem Hang, an den er so gute Erinnerungen hat. Vor drei Jahren stand er hier als Dritter erstmals in einem Weltcup-Slalom auf dem Podium, zwölf Monate später sicherte er sich seinen ersten Sieg in dieser Disziplin. Die Premiere verdankte er einer fulminanten Fahrt im zweiten Lauf, mit der er selbst Marcel Hirscher um mehr als eine Sekunde distanzierte und vom 7. Rang ganz an die Spitze vorpreschte.

Video: SRF

Der 3. Rang war Zenhäuserns dritte Klassierung in Folge unter den ersten drei. In den zuvor letzten zwei Weltcup-Slaloms vor anderthalb Monaten in Chamonix war er jeweils Zweiter geworden. Dazu hatte er im Dezember den Auftakt in Alta Badia dominiert.

Auch Meillard wäre längst reif für einen Podestplatz im Slalom in diesem Winter. Der Neuenburger musste sich im teaminternen Duell mit Zenhäusern um den 3. Rang um 19 Hundertstel geschlagen geben. Vierter war er schon im zweiten Rennen in Flachau geworden, dazu Fünfter in Adelboden und Sechster im ersten Slalom in Chamonix.

Video: SRF

Daniel Yule klassierte sich als drittbester Schweizer in Kranjska Gora als Neunter. Luca Aerni, nach dem ersten Lauf auf dem 23. Platz, fiel nach einem Einfädler aus.

Pinturault holt keine Punkte

Einer der grossen Verlierer an diesem Tag war Alexis Pinturault. Der Franzose schied als Vierter des ersten Laufs ebenfalls nach einem Einfädler aus und liess damit die Chance ungenutzt, seinen Vorsprung auf Marco Odermatt in der Weltcup-Gesamtwertung wieder auszubauen. Pinturault reist mit der Marge von 31 Punkten auf den Nidwaldner an die Final-Woche nach Lenzerheide. (pre/sda)

Video: SRF

Der Kampf um die grosse Kugel: tabelle: srf

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup Ragettli machts ohne – hier brettert der Freeskier nur in Skischuhen über die Piste Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter