Sébastien Buemi fuhr endlich wieder einen Sieg in der Formel E heraus. Der Waadtländer gewann das Sonntagsrennen in Monaco – sein 14. Triumph in dieser Rennkategorie.



Buemi beendete damit eine 78 Rennen andauernde Durststrecke in der Formel E. Seit dem 13. Juli 2019 in New York hatte er nicht mehr gewonnen. Der Schweizer Rennfahrer feierte seinen dritten Erfolg in den Strassen des Fürstentums nach 2015 und 2017.



Der 36-Jährige aus dem Team Envision siegte vor dem Engländer Oliver Rowland, der am Vortag gewonnen hatte und als Nissan-Fahrer die Führung in der Meisterschaft ausbaute. Das Podium wurde durch den Neuseeländer Nick Cassidy im Jaguar komplettiert.



Edoardo Mortara und Nico Müller, am Samstag Vierter und Fünfter, verpassten die Top Ten. Mortara wurde 12. , Müller musste aufgeben. (sda)

