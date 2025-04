Nach verpatzten Wochen steigt Zverev erfolgreich in das ATP-500-Turnier von München ein. Der 27-Jährige gewinnt sein Auftaktmatch gegen Alexandre Müller aus Frankreich 6:4, 6:1.



Im zweiten Duell mit Müller, der Nummer 40 der Welt, sicherte sich Zverev (ATP 3) den Sieg nach 80 Minuten. Eine Genugtuung für den zuletzt glücklosen Deutschen. Im Anschluss an seine Finalteilnahme am Australian Open war er sowohl bei kleineren Turnieren in Südamerika - deren Teilnahmen er im Rückblick als «Fehler» bezeichnet - als auch den Masters von Indian Wells, Miami und Monte-Carlo nie über die Viertelfinals hinausgekommen.

Bild: keystone

In München hofft der Olympiasieger von 2021, sich endlich jener Form zu nähern, mit der er am French Open erfolgreich sein will. «Ich habe immer noch Vertrauen in mich selber, dass ich bis Paris anfangen werde, auf einem richtig guten Standard zu spielen, und Paris ist dann immer noch der Hauptfokus», unterstrich er. (hkl/sda/dpa)