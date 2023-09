Gregory Sciaroni bleibt auch in dieser National-League Saison vom Verletzungspech nicht verschont. Der 34-jährige Stürmer in Diensten von Ajoie fällt mehrere Wochen aus. Sciaroni zog sich am Dienstag im Auswärtsspiel in Kloten eine Handverletzung zu, die operativ behandelt werden musste.



Über die genaue Art der Verletzung machte sein Klub keine Angaben. Sciaroni, der schon in der Vergangenheit immer wieder von der Gesundheit ausgebremst wurde, wird mehrere Wochen ausfallen. Das Unglück passierte, als er im Mitteldrittel einen Schuss blockierte. (abu/sda)

Bild: keystone