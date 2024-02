Marina Kälin ist U23-Weltmeisterin im Massenstart-Rennen über 20 Kilometer. Die 20-jährige Engadinerin setzte sich in Planica in Slowenien in dem in freier Technik gelaufenen Wettkampf dank starkem Schlussspurt gegen die Amerikanerin Haley Brewster durch.



Kälin hatte auf Nachwuchs-Stufe schon einmal eine WM-Medaille gewonnen. Im vergangenen Jahr wurde sie in Whistler in Kanada über 10 Kilometer Dritte.



Auch im Massenstart-Rennen der Männer gab es eine Schweizer Medaille. Der 20-jährige Engadiner Fabrizio Albasini gewann Bronze hinter dem Franzosen Mathis Desloges und den Norweger Martin Kirkeberg Mörk. (kat/sda)

Bild: keystone