Noè Ponti fügte an den Kurzbahn-EM in Otopeni seinem eindrücklichen Palmarès eine weitere Medaille hinzu. Der 22-jährige Tessiner gewann in Rumänien Gold in seiner Paradedisziplin 100 m Delfin.



Ponti, der im Halbfinal den Schweizer Rekord auf 48,61 Sekunden gesenkt hatte, war als Favorit angetreten und legte nochmals einen drauf. Er siegte in der europäischen Rekordzeit von 48,47 Sekunden überlegen und tilgte somit die 14 Jahre alte Bestmarke eines Russen.



Für den Olympia-Dritten von Tokio 2021 ist es bereits die sechste Medaille bei der Elite, aber die erste in Gold: 2022 in Rom holte er EM-Silber über 100 m, an der Kurzbahn-WM 2021 in Abu Dhabi (200 m Delfin) und der Kurzbahn-WM 2022 in Melbourne (50 m Delfin) resultierte ebenfalls Silber, in Australien gab es zudem Bronze über 200 m Delfin.



Dass Ponti im Form ist, deutete er bereits vor einem Monat in Bozen an, als er Jérémy Desplanches im 25-m-Becken den Schweizer Rekord über 100 m Lagen entriss.

Bild: fxp-fr-sda-rtp