Nach vier WM-Titeln in Serie könnten die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni erstmals auch Europameisterinnen werden. An der EM in Aberdeen besiegen sie Norwegen in den Halbfinals 8:3.



Carole Howald, Selina Witschonke, Silvana Tirinzoni und die überragende Nummer 4 Alina Pätz können sich nach dem bislang strengen Programm am Freitag ausruhen. Zum Final gegen Italien um Skip Stefania Constantini treten sie am Samstag um 10 Uhr an.



Dem Match gegen die Norwegerinnen um Skip Marianne Rörvik gaben die Schweizerinnen den idealen Verlauf. Mit dem Vorteil des letzten Steins liessen sie sich bis in die zweite Spielhälfte hinein jeweils zwei Punkte notieren, dazwischen gestanden sie den Gegnerinnen jeweils nur einen Punkt zu. Dies bedeutete die Vorentscheidung. Sie besiegten Norwegen ähnlich klar wie im WM-Final in Östersund im März dieses Jahres.



Mit den nunmehr zehn Siegen am Stück egalisierten die Curlerinnen des CC Aarau en passant die längste Siegesserie der Schweizer Frauenteams an Europameisterschaften. Sie selbst stellten den Rekord 2018 auf. Damals liessen sie sich im Final von Schweden stoppen. (hah/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp