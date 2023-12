Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Chris Evert ist erneut an Krebs erkrankt. «Mein Krebs ist zurück», schrieb die bald 69 Jahre alte Amerikanerin in einer vom Fernsehsenders ESPN veröffentlichten Mitteilung. Im Januar 2022 hatte Evert, die in ihrer Karriere im Einzel 18 Grand-Slam-Titel gewonnen und die Weltrangliste 260 Wochen lang angeführt hatte, öffentlich gemacht, dass sie an Eierstockkrebs erkrankt war. Ihre jüngere Schwester Jeanne war im Februar 2020 im Alter von 62 Jahren an derselben Krankheit gestorben. Im Januar dieses Jahres galt Chris Evert als geheilt, nun wurden bei ihr in der gleichen Beckengegend wieder Krebszellen entdeckt, die eine Operation mit anschliessender Chemotherapie erforderlich machen. Aus diesem Grund wird sie im kommenden Monat nicht als TV-Expertin von ESPN zu den Australian Open nach Melbourne reisen. (lst/sda/afp)

Die Schweizer Teamleaderin Nadine Fähndrich konnte in Östersund nicht zum Sprint in klassischer Technik starten. Die 28-jährige Luzernerin musste in Mittelschweden krankheitsbedingt passen. Laut Angaben von Swiss-Ski verhinderten Magen-Darm-Probleme einen Start der vierfachen Einzel-Weltcupsiegerin. (lst/sda)

Melanie Hasler lancierte die Weltcup-Saison der Bobfahrerinnen in La Plagne mit einem Paukenschlag. Die 25-jährige Aargauerin schaffte in den französischen Alpen als Zweite im Monobob den Sprung aufs Podest. Für die frühere Volleyballerin war es die erste Top-3-Klassierung in dieser Disziplin, nachdem sie zuvor im Weltcup vier Mal im Zweierbob den Sprung aufs Treppchen geschafft hatte. Geschlagen geben musste sich Hasler, die nach dem ersten Durchgang noch im 7. Rang klassiert war, einzig der Amerikanerin Kaysha Love, die mit 21 Hundertsteln Vorsprung auf die Schweizerin ihren ersten Weltcupsieg als Pilotin feierte. (lst/sda)

Sebastian Stalder setzte in der Verfolgung beim Weltcup in Hochfilzen erfolgreich zur Aufholjagd an. Der Zürcher räumte am Schiessstand 19 von 20 Scheiben ab stiess von Position 30 noch in den 17. Rang vor. Wenig dahinter klassierte sich als 21. mit ebenfalls einer Strafrunde Joscha Burkhalter als Zweitbester des von krankheitsbedingten Ausfällen geplagten Schweizer Teams. Ganz zuvorderst reihten sich gleich vier Norweger ein. Dabei gelang Johannes Thingnes Bö , dem Dominator der letzten Jahre, eine Art Befreiungsschlag. Der 17-fache Weltmeister feierte vor Johannes Dale und seinem Bruder Tarjei im fünften Einzel-Rennen der Saison den ersten Sieg. (lst/sda)

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen scheitert an der WM in Singapur im Halbfinal . Gegen Titelverteidiger und Turnierfavorit Schweden setzt es für die Equipe von Trainer Oscar Lundin eine 2:4-Niederlage ab. Die Schweizerinnen zeigten eine sehr starke und kämpferische Leistung. Sie steckten auch nach dem 0:2-Rückstand nach gut zehn Minuten nicht auf. In der 17. Minute gelang Laila Ediz der 1:2-Anschlusstreffer, im Schlussdrittel brachte Céline Stettler die Aussenseiterinnen wieder auf 2:3 heran. Dass lange Zeit eine Sensation möglich war, lag vor allem auch an Goalie Lara Heini , die viele Schüsse der Schwedinnen glänzend parierte. (abu/sda)

Grosser Erfolg für Lena Häcki-Gross : Die 28-jährige Obwaldnerin wird im österreichischen Hochfilzen Zweite in der Verfolgung und steht damit im Weltcup zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Einzel auf dem Podest. Der Rückstand von Häcki-Gross auf die siegreiche Schwedin Elvira Öberg betrug 11,2 Sekunden. Dritte wurde Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen. Die Siegerin des Sprints vom Vortag sah sich auf den letzten paar 100 Metern noch von der Schweizerin überspurtet. Alle drei Athletinnen verzeichneten in der Verfolgung einen Fehlschuss. (abu/sda)

Noé Ponti räumt an den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer auch die dritte Goldmedaille im Delfin ab. Nach Siegen über 100 m und 200 m schwimmt er auch über 50 m der Konkurrenz davon. Einen Weltrekordhalter, den Ungar Szebasztian Szabo , verwies Ponti am Samstag auf den 2. Platz. Szabo hatte im Halbfinal eine Zeit vorgelegt, die Ponti noch nie gelungen war (21,86). Der 22-jährige Tessiner setzte im Final aber noch einen obendrauf. Ponti verlor bei der Reaktionszeit am Start fünf Hundertstel auf Szabo. Auf der ersten Länge baute er den Vorsprung auf 22 Hundertstel aus. Dem Stehvermögen und dem Tempo Pontis vermochte Szabo auf der zweiten Länge aber nichts mehr entgegenzusetzen. (abu/sda)

Manchester United patzt gegen Bournemouth – Liverpool siegt dramatisch

Liverpool feierte bei Crystal Palace einen Auswärtssieg in extremis. Die Reds gerieten nach der Pause in Rückstand, als Jean-Philippe Mateta einen Penalty verwertete. Doch in der Schlussviertelstunde und nach Gelb-Rot gegen Jordan Ayew spielten die Hausherren in Unterzahl – was Liverpool ausnützen konnte. Mohamed Salah glich in der 76. Minute aus. Und Harvey Elliott traf in der Nachspielzeit zum Sieg.