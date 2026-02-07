Die am Freitag der Vorwoche abgesagte Weltcup-Abfahrt der Frauen in Crans-Montana wird in Val di Fassa nachgeholt. Wie der Skiweltverband FIS am Samstag mitteilte, ist das Rennen am Freitag, 6. März, angesetzt. In der Skistation im Trentino finden am darauffolgenden Wochenende eine weitere Abfahrt und ein Super-G statt. (nih/sda)
Abgesagte Crans-Abfahrt in Val di Fassa +++ Knapper Sieg für Niederhäusers Clippers
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Abgesagte Abfahrt von Crans-Montana in Val di Fassa
Eishockey-Supertalent McKenna leicht entlastet
Das Eishockey-Supertalent Gavin McKenna wird nicht mehr wegen schwerer Körperverletzung verklagt. Dies gab der zuständige Staatsanwalt in einem Bezirk vom Bundesstaat Pennsylvania gemäss The Athletic am Freitagnachmittag (Ortszeit) bekannt. Bis zu 20 Jahre Haft hätten dem möglichen Nummer-1-Pick im nächsten Draft sonst gedroht. Stattdessen wird er nun wegen Körperverletzung sowie Belästigung und ordnungswidrigem Verhalten angeklagt.
Der 18-jährige McKenna hatte einen Mann Ende Januar mit zwei Faustschlägen ins Spital geprügelt. Videoaufnahmen würden aber keine Intention zur schweren Körperverletzung belegen, weshalb dem Jungstar dies nicht mehr vorgeworfen wird. Zudem seien die Verletzungen des Opfers weniger schlimm, als ein erster Polizist nach einem Besuch des Opfers befunden hatte. So fehlte diesem kein Zahn und war der Kiefer nicht auf beiden, sondern «lediglich» einer Seite gebrochen. (nih)
Hallen-Weltrekord über selten gelaufene 4x800 m
Ein amerikanisches Quartett verbesserte an einem Meeting in Philadelphia, Pennsylvania, den Hallen-Weltrekord über die selten gelaufenen 4x800 m. Clay Pender, Luke Houser, Luciano Fiore und Sean Dolan von der University of Pennsylvania drückten die seit acht Jahren von einem anderen US-Team gehaltene Bestmarke um 1,01 Sekunden auf 7:10,29. (nih/sda)
𝟒𝐱𝟖𝟎𝟎𝐦 𝐌𝐞𝐧'𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝— @ott_center (@ott_center) February 6, 2026
Clay Pender, Luke Houser, Luciano Fiore, and Sean Dolan broke the men's record clocking in 7:10.29 on day one of the Penn Classic. @WorldAthletics pic.twitter.com/JlCwSASOJf
Knapper Sieg der Clippers gegen das Schlusslicht
Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser kehren in der NBA zum Siegen zurück. Sie bezwingen das Liga-Schlusslicht Sacramento Kings auswärts 114:111.
Es war ein mühevoller Sieg nach zuletzt zwei verlorenen Spielen. Die Kings durften lange darauf hoffen, ihre jüngste miserable Serie zu beenden. Noch in der ersten Phase des vierten Viertels lagen sie mit knappem Vorsprung vorne. Am Ende stand für das derzeit schlechteste Team in der laufenden Meisterschaft aber gleichwohl die elfte Niederlage am Stück. Der Freiburger Niederhäuser hatte nach knapp sechs Minuten Einsatzzeit zwei Punkte in seiner Bilanz stehen. Erfolgreichster Werfer war Kawhi Leonard mit 31 Punkten. (nih/sda)
Reusser bricht Rundfahrt nach Sturz ab
Die Bernerin Marlen Reusser stürzte im Etappensprint an der UAE Tour und gab die Rundfahrt danach auf. Reusser musste sich nach dem Sturz im Spital die Schulter untersuchen lassen. Ausserdem musste sie am linken Knie und an der linken Hand genäht werden. Die Untersuchungen ergaben aber auch, dass nichts gebrochen ist. (ram/sda)
Schweiz im Davis Cup gegen Tunesien voraus
Das Schweizer Davis-Cup-Team führt in Biel gegen Tunesien nach dem ersten Tag mit 2:0. Jérôme Kym gewann das Eröffnungseinzel gegen den in der Weltrangliste 50 Plätze besser klassierten Moez Echargui mit 7:6 (7:2), 6:4. Im zweiten Einzel liess Leandro Riedi dem 1000 Plätze schlechter klassierten Alaa Trifi mit 6:1, 6:0 keine Chance.
Der Schweiz fehlt am Samstag im Doppel und in maximal zwei weiteren Einzeln bloss noch ein weiterer Sieg zum Totalerfolg über Tunesien. Das Team von Captain Severin Lüthi muss in diesem Jahr zwei Partien gewinnen, um in die Weltgruppe zurückzukehren. (ram/sda)
Wizards gewinnen gegen Leader der Eastern Conference
In der NBA feiern die Washington Wizards mit Kyshawn George einen überraschenden Sieg gegen den aktuellen Leader der Eastern Conference, die Detroit Pistons.
Die Wizards setzten sich mit 126:117 durch und verbuchten damit den vierten Sieg im sechsten Spiel. Vor diesen sechs Partien hatten die auf dem 13. Platz der Eastern Conference klassierten Wizards neun Niederlagen in Serie hinnehmen müssen. George sorgte während 18 Minuten für acht Punkte und drei Rebounds.
Nicht gewinnen konnten derweil die Houston Rockets. Das Team von Clint Capela verlor gegen die Charlotte Hornets 99:109. Der Genfer, der während 17 Minuten zum Zug kam, sorgte für sechs Punkte und fünf Rebounds. (nih/sda)
Die Wizards setzten sich mit 126:117 durch und verbuchten damit den vierten Sieg im sechsten Spiel. Vor diesen sechs Partien hatten die auf dem 13. Platz der Eastern Conference klassierten Wizards neun Niederlagen in Serie hinnehmen müssen. George sorgte während 18 Minuten für acht Punkte und drei Rebounds.
Wawrinka fordert topgesetzten Auger-Aliassime vergebens
Stan Wawrinka gelingt es im Achtelfinal des ATP 250 in Montpellier nicht, Félix Auger-Aliassime zu schlagen. Der Waadtländer unterliegt in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6 (7:3) gegen die Nummer 8 der Welt.
Wawrinka, der am Mittwoch in der ersten Runde einen soliden Sieg gegen den Serben Hamad Medjedovic errungen hatte, wurde diesmal von «FAA», der Nummer 1 des Turniers in Montpellier, dominiert. Er leistete jedoch grossen Widerstand, insbesondere im zweiten Satz, der im Tiebreak entschieden wurde.
Wawrinka, der in Montpellier eine Wildcard erhalten hatte, wird dank seines Sieges in der ersten Runde einige Plätze in der Weltrangliste gutmachen. Derzeit auf Platz 113 der Weltrangliste, dürfte sich der 40-Jährige den Top 100 nähern. (cpf/sda)
Fiala erhält mit Panarin prominenten Teamkollegen
Kevin Fiala erhält bei den Los Angeles Kings mit dem russischen Stürmer Artemi Panarin von den New York Rangers einen prominenten Teamkollegen. Im Gegenzug gaben die Kings das 20-jährige Sturmtalent Liam Greentree sowie einen Drittrunden-Pick (2026) und einen Viertrunden-Pick (2028) ab.
Der 34-jährige Panarin galt als einer der begehrtesten Spieler auf dem Markt. Er unterschrieb bei den Kaliforniern einen neuen Vertrag über zwei Jahre mit einem Gesamtvolumen von 22 Millionen Dollar, der zur kommenden Saison zu laufen beginnt. Panarin bestritt bisher 877 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt und erzielte dabei 342 Tore sowie 646 Assists. (nih/sda)
